Bondovka či konspirace. Jak hodnotí poslanci ČSSD a KSČM kauzu údajného únosu Babišova syna?

Zatímco opozice volá kvůli kauze kolem syna premiéra Andreje Babiše (ANO) po jeho demisi, vládní poslanci z ČSSD jsou zatím na vážkách. „Jsme v poločase, není nic definitivního," řekl iROZHLAS.cz Jan Birke. Zajedno jsou naopak komunisté, kteří vládu podporují. Strany však budou o případu ještě jednat. O osudu kabinetu se tak nejspíš definitivně rozhodne na mimořádné schůzi sněmovny, ta by se má uskutečnit příští týden. anketa Praha 6:00 16. listopadu 2018

Server iROZHLAS.cz oslovil všechny poslance z ČSSD a KSČM, jejichž hlasy budou v případě snahy o vyslovení nedůvěry současnému kabinetu klíčové. Redakce se jich ptala na to, zda mimořádnou schůzi podpoří či zda by měl premiér sám rezignovat. Zajímala se také o to, jak hodnotí aktuální zjištění v případu kolem Čapího hnízda.

Opoziční strany nyní drží 92 hlasů, k sesazení vlády je však potřeba nadpoloviční většina všech zákonodárců, tedy 101. Mimořádná schůze sněmovny má začít příští pátek v 9.00.

KSČM: Konspirativní obrázek

Například poslanec a bývalý místopředseda KSČM Jiří Dolejš považuje aktuální kauzu za nedůvěryhodnou. „Konspirativní obrázek zavlečené osoby působí dost bulvárně, policie tu interpretaci odmítá,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz.

Nevidí tak důvod, aby šéf kabinetu na svůj post rezignoval. „Pokud neovlivňuje trestní řízení, tak je otázka, proč by to sám dělal a položil celou vládu,“ dodal. Pro Český rozhlas Plus posléze řekl, že svolávat mimořádnou schůzi nemá smysl, když neexistuje plán, jak by se postupovalo po pádu vlády.

„Kauzu vyšetřují orgány činné v trestním řízení, takže je třeba nechat je pracovat, pokud možno v klidu.“ Miloslava Vostrá (poslankyně KSČM)

Jeho spolustraník Jiří Valenta považuje navíc celý případ za značně nepřehledný: „Nerad bych proto spekuloval. Z tajně pořízené nahrávky Babiše juniora lze zřetelně vyčíst, že jeho duševní stav není zcela v normě.“ Výzvy k demisi premiéra či hlasování o nedůvěře vládě jsou tak podle něho předčasné. „Je nutno vyčkat na spolehlivé a přesvědčivé výsledky šetření orgánů policie,“ doplnil.

Stejně tak podle Miloslavy Vostré, předsedkyně rozpočtového výboru, by se věc měla nechat v řešení policie. „Kauzu vyšetřují orgány činné v trestním řízení, takže je třeba nechat je pracovat, pokud možno v klidu,“ napsala redakci v SMS.

Podobně mluví i další poslanci KSČM včetně šéfa klubu Pavla Kováčika. „Trváme na tom, aby věc tohoto typu řádně prošetřila policie,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Už v úterý po vypuknutí kauzy kolem údajného únosu Andreje Babiše mladšího označil zjištění za závažná.

Rozhodnou špičky strany

Jak budou komunisté dále postupovat, se podle Kováčika rozhodne příští úterý na schůzi výkonného výboru strany. „Celou věc na zasedání posoudíme a necháme si usnesením dát doporučení, jakým způsobem se mají poslanci chovat při případném hlasování o vyslovení nedůvěry,“ doplnil.

K mimořádné schůzi se tak zatím nechtějí zákonodárci z KSČM příliš vyjadřovat. Jednou z výjimek byl poslanec Daniel Pawlas, který se postavil jasně proti snažení opozice. „Nevidím důvod, aby premiér odstupoval, při hlasování budu proti vyslovení nedůvěry vlády.“ Stejně se staví i Leo Luzar, mimořádnou schůzi podle svých slov nepodpoří: „Nemám k tomu dostatek relevantních informaci.“

Babiš: Můj syn je nemocný Babiš o údajném únosu svého syna na Krym s Filipem jednal ve středu, v ten samý den se sešel i s lídry ČSSD s SPD. Opozice mezitím shromáždila podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. Podle Babiše byl pobyt jeho syna na Krymu legální, syna označil za nemocného člověka trpícího schizofrenií. Proti jeho výrokům se Babiš mladší ohradil skrze reportéry Seznam Zprávy. „Můj otec překročil svými výroky červenou čáru,“ píše se ve zveřejněném e-mailu. Podle vyjádření chce být také v kontaktu s českou policií, která se zabývá jeho případem údajného únosu.

Šéf strany Vojtěch Filip ve středu v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že kabinet Andreje Babiše má zatím stále jeho podporu. „Uzavřeli jsme dohodu o toleranci vlády a chceme, aby teď v této situaci v České republice byl přijat státní rozpočet. To považujeme za zásadní,“ prohlásil.

Dolínek: Nejjednodušší by byla výměna premiéra

Naopak u sociálních demokratů podle místopředsedy strany a poslance Romana Onderky ještě není rozhodnuto. „ČSSD si je plně vědoma závažnosti aktuální situace a podle toho také koná,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Jak se k věci poslanci postaví, se podle Onderky ještě uvidí.

„Poslanecký klub zatím neuzavřel jednání o tom, jaký postoj k celé kauze i ve vztahu k vládní koalici zaujme. Nyní nelze předvídat další vývoj,“ doplnil. Řada je podle něj na Babišovi, aby celou věc vysvětlil, a to jak politickým partnerům, tak veřejnosti.

Podle poslance Petra Dolínka by Babiš mohl přenechat křeslo premiéra někomu jinému. „Sociální demokracie to dlouhodobě chtěla. Já jsem na začátku nepodporoval vstup ČSSD do vlády. Kdyby pan Babiš vyhodnotil tu situaci tak, že nebude předseda vlády, bylo by to jednodušší,“ popsal redakci.

I Jan Birke nevylučuje, že jde o jednu z možných variant, jak aktuální situaci řešit: „Všechno je možné.“ Připustil totiž, že to považuje za problém. „Ten jsme ale paradoxně sami nezpůsobili. Na druhou stranu je fakt, že se k tomu musíme nějak postavit. Jsme na poloviční cestě a čekáme, co vyjedná pan předseda,“ pokračoval.

Jsme na poloviční cestě a čekáme, co vyjedná pan předseda,“ říká Jan Birke | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Poslanec a místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel uvedl, že se nerad rozhoduje na základě emocí. „V prvé řadě mi vadí, že se tady evidentně zneužívá pravděpodobně velmi nemocného člověka. Otázky, které z toho vyplývají má zodpovědět Andrej Babiš a ne ČSSD,“ napsal v SMS.

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek komentoval především reportáž Seznam Zprávy o údajném únosu Babiše mladšího. „Výrazně to mění můj pohled především na veřejná média v Česku. Pro mě je těžko přijatelné, aby se podobným způsobem pracovalo. Natáčeli se lidé, kteří jsou prokazatelně nemocní, jsou pod prášky a pak se jejich výroky vydávaly za pravdu, na kterou mám odpovídat,“ řekl Zaorálek. Situaci ve straně ale komentovat nechtěl.

Sonda mezi poslanci Redakce oslovila všechny poslance KSČM a ČSSD, tedy celkem třicítku zákonodárců. Z komunistů na dotazy nereagovali jen Miroslav Grebeníček a Květa Matuškovská, řada došlých reakcí však byla neurčitá. Ze sociálních demokratů neodpověděla necelá třetina poslanců: i přes urgence se nevyjádřil šéf strany Jan Hamáček, Milan Chovanec, Roman Sklenák a ministr kultury Antonín Staněk. Z došlých reakcí vyplynulo, že ČSSD je na vážkách, zda vládu na mimořádné schůzi podpoří.

Stejně tak se odmítli vyjádřit i někteří další poslanci sociální demokracie. „Jsou chvíle, kdy méně znamená více,“ napsal v SMS poslanec a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. „Omlouvám se, ale věc komentuje pouze předseda ČSSD (Jan Hamáček – pozn. red.),“ doplnil poslanec Ondřej Veselý. Sdílná nebyla ani poslankyně Alena Gajdůšková. „Je mi to líto, ale nemohu to komentovat.“

Podle místopředsedy strany Jaroslava Foldyny nechtějí poslanci svými komentáři vytvářet chaos. „Jde taky o to, aby to komunikovali lidi, kteří to komunikovat můžou – tedy Honza Hamáček. Abychom nevytvořili chaos v pohledu na sociální demokracii,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Foldyna, proč většina poslanců mlčí. Reportáž Seznam Zprávy o údajném únosu Andreje Babiše mladšího označil slovem „bondovka“.