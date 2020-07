ČSSD navrhla odpuštění části sociálních odvodů malým lékárnám do 15 zaměstnanců

Odpuštění sociálních odvodů za letošní červen až srpen by se mohly dočkat i lékárny s nejvýše 15 zaměstnanci. V novele už účinného zákona o prominutí pojistného menším firmám to navrhla skupina poslanců koaliční ČSSD. Odpuštění odvodů za tři měsíce by mělo malým lékárnám pomoci překonat dopady epidemie nového koronaviru. Stát by podle odhadu předkladatelů přišel nejvýše o 15 milionů korun. Praha 14:31 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpuštění sociálních odvodů za letošní červen až srpen by se mohly dočkat i lékárny s nejvýše 15 zaměstnanci. V novele už účinného zákona o prominutí pojistného menším firmám to navrhla skupina poslanců koaliční ČSSD (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nyní jsou lékárny stejně jako další poskytovatelé zdravotních služeb z podpory prostřednictvím prominutí části letošních sociálních odvodů vyňaty. Poskytovatelé péče mají dostat náhrady za výpadky příjmů podle jiného zákona. Předkladatelé ale poukazují na to, že v případě lékáren bude kompenzace nízká. Budou mít o čtyři koruny víc na každém vydaném léku na recept.

Pro vyzvednutí receptu stačí občanka. Pokud chtějí, mohou se lidé z lékového záznamu odhlásit Číst článek

Stejnou úlevu malým lékárnám na odvodech prosadil už dřív ve sněmovně lidovecký poslanec Vít Kaňkovský v zákoně o náhradách poskytovatelům zdravotní péče. Senát ustanovení z předlohy vyňal a vložil je přímo do zákona o prominutí pojistného.

Úleva se podle senátního návrhu měla týkat lékáren do 25 zaměstnanců. Při opětovném sněmovním projednávání ale poslanci schválili oba zákony ve znění bez odpuštění odvodů menším lékárnám.

Pokud by byla sociálnědemokratická novela přijata, lékárny by měly nárok na úlevu za stejných podmínek, které platí pro firmy do 50 zaměstnanců. Prominutí pojistného by se vztahovalo na lékárny, které mimo jiné nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem nesnížily mzdy o více než deset procent.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby sněmovna novelu schválila zrychleně už v úvodním kole. Není ale jasné, kdy se poslanci k jejímu projednávání dostanou. Nejdříve by to mohlo být patrně v září.