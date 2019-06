ČSSD zatím nemusí Altnerovým dědicům platit 338 milionů. Nejvyšší soud rozhodnutí zrušil

Sociální demokracie zatím nemusí vyplácet peníze dědicům právníka Zdeňka Altnera. Nejvyšší soud spor o 338 milionů vrátil zpět k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Důvodem je nedostatečně zdůvodněný propočet výše odměny a také nárok na smluvní pokutu. Spor mezi ČSSD a Altnerovými se táhne 19 let a jeho kořeny sahají až do devadesátých let. Peníze, které Alnerovi dědicové požadují, měl právník získat za zastupování strany při znovuzískání Lidového domu.

