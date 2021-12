Nový předseda ČSSD: Inspirujme se spojením pravice, chceme být centrem levicového myšlení

Jak chce nový předseda ČSSD změnit, s kým na tom chce spolupracovat a kdo může za to, že se jeho slovy ČSSD dostala na pokraj ekonomického kolapsu? Tomáš Pancíř se ptal Michala Šmardy, starosty Nového Města na Moravě, kterého si sociální demokraté zvolili do čela strany. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:22 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šmarda | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Říkal jste, že jste si lidi do vedení ČSSD vybíral tak, aby tam byli zastoupeni politici, kteří mají důvěru lidí v České republice. Jak jste to zkoumal? Máte pocit, že běžní obyvatelé Česka znají jména jako Daniela Ostrá, Igor Bruzl, Robin Šín nebo Břetislav Štefan a mají v tyto lidi důvěru?

Zkoušel jsem to podle toho, že dokázali někde vyhrát nějaké volby. Podle mě je to docela dost klíčová věc. Je pravda, že se to netýká Daniely Ostré. Ta je takovou divokou kartou v tomto příběhu: nemá za sebou tu zkušenost, narozdíl od nás všech ostatních, kteří taktéž tom vedení sociální demokracie jsme. Ona je tou, kdo teprve musí ty ostruhy získal.

ČSSD si žila nad poměry hlavně v letech 2008-10. Důvěryhodnost přijde s dobrým hospodařením, věří její nový předseda Šmarda

Na druhou stranu je velmi dobře kvalifikovaná, je expertkou na politický marketing, vystudovaná politoložka, která má velmi dobré odborné zázemí na katedře v Olomouci. Takže já si myslím, že to je zase příklad naopak toho člověka, který tomu dává takové teoretické zázemí. Zkrátka to futruje tou ideovou podstatou.

Ptal jsem na to, jestli jste nějak ověřoval, že mají tito lidé důvěru lidí. Vy jste odpověděl na něco trochu jiného. Chytím se ale toho, co jste odpověděl. Řekl jste, že až na Danielu Ostrou jste vybíral ty, kteří uspěli v komunální politice a získali důvěru voličů. Tomáš Petříček, další místopředseda, kandidoval v komunálních volbách před třemi lety a od 30 tisíc voličů na Praze 7 dostal přesně 320 hlasů. To také dokazuje jeho důvěru?

Podle mě Tomáš Petříček má důvěru voličů a představuje relevantní politický proud. Měl prostě smůlu, že v Praze kandidoval v situaci, kdy měla sociální demokracie v Praze velmi špatnou pověst.

Co si budeme povídat, ten průšvih sociální demokracie v Praze, který nastal v komunálních volbách, nenastal kvůli tomu, že lidem vadil Tomáš Petříček, ale že lidi měli nesympatie působení sociální demokracie na radnici za dlouhá léta předtím.

Sociální demokracie v Praze měla zkrátka velmi špatnou pověst a nebyla určitě vina pana Landovského nebo pana Petříčka, že v těch volbách neuspěli. Dokonce si myslím, že to je vůči nim dost nespravedlivé.

Vy jste starostou Nového Města na Moravě, tím jste se ovšem nestal na kandidátce ČSSD, kandidoval jste jako lídr kandidátky Lepší Nové Město. Stejně tak jediný váš hejtman, Martin Netolický, také nekandidoval pod hlavičkou ČSSD, vedl kandidátku 3PK. Je to pro vás cesta, kterou by kandidáti ČSSD měli jít příští rok v komunálních volbách? Že budete kandidovat pod jinými hlavičkami než ČSSD?

Anebo Petr Fiala (ODS), který se stal premiérem pod hlavičkou Spolu. To tak prostě je, ta doba to přináší. Já jsem kandidoval na společné kandidátce sociálních demokratů a nezávislých, to je pravda, stejně jako Martin Netolický, který měl společnou kandidátku sociální demokracie a ještě dalšího politického subjektu. Takže to tak je. Myslím si, že toho bude přibývat.

Koneckonců, možná je to vlastně jediná věc, ve které stojí za to vzít si od pravicových stran inspiraci. Pravicové strany se dokázaly spojit. Pořád platí to staré tradiční heslo, že zatímco pravici spojují peníze, tak levici rozdělují ideje. No a my musíme dokázat, aby nás ty ideje také začali spojovat – stejně jako pravici spojují peníze, tak aby levici začali ty ideje spojovat – a musíme se snažit spojovat se s těmi, kdo se s námi spojit chtějí. Já v tom cestu vidím.

Poprosím, pokud možno, neútočit na ty, kdo tady nejsou, těmito bonmoty, jako že pravici spojují peníze. Jestli se mohu vrátit k té otázce, bude to tedy strategie pro příští rok? Znamená to, že berete značku ČSSD tak, že je to teď přítěž?

Ne. A nemyslím si, že koalice Spolu vznikla proto, že by předsedové těch stran brali svoje značky jako přítěž. Já dokonce nemám rád pojem značka – strana je společenství lidí, nikoliv nějaká značka.

Sociální demokracie má velkou hodnotu. Ale to, že má tuto velkou hodnotu, neznamená, že se má uzavírat do sebe jako nějaká sekta. Má se snažit být centrem levicového myšlení a naopak ostatní subjekty k sobě přitahovat. Být něco jako takové gravitační centrum levicového myšlení.

Proto jsem se snažil o spolupráci se Zelenými, proto jsem se snažil o spolupráci s menšími levicovými subjekty, jako je třeba Budoucnost, Levice nebo Idealisté. Zkrátka aby ti lidé nebojovali proti sobě, ale aby táhli za jeden provaz. Jestli jsem to předtím řekl nějak, že se to někoho dotklo, tak se omlouvám, ale tohle je tím cílem. Spolupracovat pro společný výsledek, nikoliv se hašteřit kvůli blbostem.

Jak hodlá ČSSD dělat politiku mimo sněmovnu? Nakolik její existenci ohrožuje spor s dědici advokáta Altnera o 300 milionů korun? Poslechněte si celý rozhovor s Michalem Šmardou vedený Tomášem Pancířem.