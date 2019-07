Silnějším hráčem na politické scéně je skoro každý, říká o současné ČSSD její místopředseda Šmarda

V minulém týdnu prezident Miloš Zeman přislíbil, že odvolá současného ministra kultury Antonína Staňka, jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD) ale nepotvrdil. Po šesti týdnech sporů se tak v pondělí odpoledne sejde předsednictvo ČSSD. Bude jednat i o vládní koalici. „Já vidím jen jednu cestu. Předsednictvo dá panu Hamáčkovi mandát k tomu, aby mohl jednat, a to včetně možnosti demise všech ministrů,“ řekl v pondělí na Radiožurnálu Šmarda. Praha 9:33 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šmarda při volbě předsednictva ČSSD. | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Jak myslíte, že dopadne dnešní jednání?

Počítám s tím, že ať dopadne jakkoli, budu vždycky pracovat efektivně ve funkci, ve které zrovna jsem, protože dlouhé řeči nikdy k ničemu nevedou. Musí se jednat rychle a efektivně. Dnes jsem v Novém městě na Moravě a věnuji se rozpočtu a investičním akcím na další rok. To je vždycky příjemná práce, má totiž jasné výsledky.

Jak se tedy připravujete na funkci ministra kultury?

Na tu jsem se připravil poměrně rychle, ale nebylo mi to nic platné, protože už asi dva měsíce probíhá jakási mocenská hra, které já úplně přesně nerozumím. V ní se vždy řekne termín ve vzdálené budoucnosti, ve které je potřeba něco vyřešit. Potom se tři týdny nedělá nic a nakonec se řekne, že je nějaký nápad, jak to vyřešit. Vy se pohybujete jako redaktor v politice už dlouho, tak možná přijdete na nějaký důvod. Já tomu nerozumím.

Od kdy je zvykem, že o nominaci ministra, kterou schválilo grémium, rozhoduje předsednictvo?

To je věc, která v minulost nebyla zvykem. A to ani v době, kdy byl premiérem pan Zeman, nebo pan Paroubek, nebo pan Sobotka. Vždycky to byla poměrně jednoduchá věc, kterou předseda rozhodl a dejme tomu, že grémiu dal na vědomí. Pokud nebyly zásadní výhrady, tak se to rychle schválilo, tak aby vláda mohla co nejrychleji fungovat.

Teď nás naši političtí partneři tlačí k tomu, že chtějí slyšet silnější mandát. Je to možná tím, že sociální demokracie je dneska slabší, takže v uvozovkách „ti silnější“ hráči na politické scéně to berou tak, že s ní mohou více manipulovat. Přikládám to tomuhle, když to mám jednoduše logicky vysvětlit.

Koho myslíte, když říkáte, že na politické scéně jsou i „silnější hráči“?

Sociální demokracie je dneska v takové situaci, že silnějším hráčem na politické scéně je skoro každý. To si musíme přiznat. Zejména se ale ke kvalitě našich kandidátů vyjadřuje pan premiér, pan prezident. V téhle hře jsou to zejména tihle dva.

Já to úplně nekritizuji. Je legitimní snažit se na politické scéně vymezit co největší prostor pro to, abych mohl realizovat svoje plány. Nicméně podobně se musí chovat i sociální demokracie. Ani my nemůžeme do nekonečna ustupovat. Já myslím, že dnes nastal ten den, kdy je potřeba říct definitivní jasné stanovisko a přestat hrát hru na schovávanou, kterou tady s námi hrají už dva měsíce.

Jaký je to, pane místopředsedo, pocit být klíčovým faktorem možná i k předčasným volbám?

Já myslím, že nejsem tou příčinou. Kdyby byl navržen za sociální demokracii navržen téměř kdokoli, tak by se podle mě ta situace vyvíjela podobně. Tam nastal už problém s odvoláváním pana ministra Staňka, kdy pan prezident s jeho odvoláním nesouhlasil, měl k tomu svoje důvody.

Na druhou stranu pan předseda Hamáček dal jasně najevo, že chcete změnit strategii sociální demokracie ve vládě. Chce, aby ti ministři byli více vidět a slyšet a aby razantně prosazovali naše myšlenky. To je věc, ve které se s panem prezidentem neshodli. Pan premiér v tomhle pana Hamáčka příliš nepodpořil, a proto je dnes situace Honzy Hamáčka do těžká.

Já vidím jen jednu cestu. Předsednictvo se dnes nebude účastnit nějakých dalších her a dá panu Hamáčkovi jasný mandát k tomu, aby mohl jednat, a to včetně možnosti demise všech ministrů. Jeho úkolem pak bude velmi rychle ukončit tuto anabázi, protože už to vůbec nikoho nebaví.