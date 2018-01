ANO a ČSSD: Budeme řešit program. O zapojení sociálních demokratů do vlády má rozhodnout sjezd

Konečné slovo o zapojení sociální demokracie do vlády by měl mít mimořádný sjezd strany v polovině února, oznámil úřadující předseda strany Milan Chovanec. Rozhodnout má případně o zapojení ČSSD do vládní koalice nebo i podpoře například druhé menšinové vlády hnutí ANO. Zástupci ČSSD a ANO ve středu vpodvečer jednali o povolebním uspořádání. Praha 17:45 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Zažili jsme první vážnou a korektní debatu o povolebním uspořádání. Bavili jsme se jen o programu,“ oznámil po jednání ANO a ČSSD úřadující předseda sociálních demokratů Milan Chovanec.

Další kolo jednání by se podle něj mohlo uskutečnit do konce ledna. „Kolegové z ANO nás požádali, abychom jim zaslali své programové priority. To se v několika málo dnech stane. A dohodli jsme se, že pokud hnutí ANO bude chtít dále jednat se sociální demokracií, že se do konce ledna sejdeme,“ dodal úřadující předseda.

Jednání s ČSSD bylo podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka konstruktivní. „Kolegové nám řekli své zásadní podmínky a my si vzali čas, abychom to v rámci hnutí prodiskutovali. Výbor máme svolaný na příští pondělí večer. Dále se chceme ještě tento týden potkat se zástupci SPD. Jednání je naplánováno na zítřek (čtvrtek) na 18 hodin,“ řekl Faltýnek.

Sociální demokraté a ANO sestaví podle vicepremiéra ministra životního prostředí Richarda Brabce expertní týmy, které budou jednat o programových průnicích.

„Dohodli jsme se, že bychom sestavili menší expertní týmy, které by za ČSSD vedl Lubomír Zaorálek a za ANO já, které by se v nejbližší době potkaly a diskutovaly by programové průniky,“ upřesnil Brabec.

Několik podmínek ČSSD

Chovanec ještě před středeční schůzkou zdůraznil, že toto jednání vyvolalo ANO, nikoliv ČSSD. „Nerozumím stanovisku Andreje Babiše, že sociální demokracie má přijít s nějakými návrhy. Ty jsou na stole už několik dní," uvedl Chovanec.

ČSSD má podle něj několik konrétních podmínek. „Zaprvé žádná obviněná osoba nesmí být v budoucí vládě. Zadruhé hnutí ANO by kvůli kauze Čapí hnízdo nemělo držet ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí,“ doplnil Chovanec.

Za klíčový prvek možné dohody také označil program, například bezpečnost, růst mezd či důchodů a podporu rodin s dětmi. „Není to úprk do vlády, snaha získat křesla za každou cenu," dodal.

Připomněl také, že Babiš po neúspěchu svého prvního kabinetu v hlasování sněmovny o důvěře zatím nebyl pověřen novým jednáním o vládě.

Chovanec se rozhodne, zda kandidovat na šéfa ČSSD

Sjezd ČSSD bude vybírat nové vedení v polovině února v reakci na špatný výsledek strany v podzimních sněmovních volbách.

„Pokud by ČSSD dostala nabídku na podporu menšinové vlády nebo vstup do koalice, o finální znění té koaliční nebo jiné smlouvy musí rozhodovat sjezd," uvedl Chovanec.

Není podle něj možné, aby rozhodoval jiný orgán. Nový lídr podle něj bude muset s určitým názorem i na postoj k vládě přijít a získat pro něj většinovou podporu.

Zda by tímto lídrem mohl být současný statutární místopředseda Chovanec, který po loňské rezignaci Bohuslava Sobotky stranu vede, zatím sám nechtěl prozradit.

„31. ledna mám narozeniny a v tu dobu se rozhodnu, jestli budu kandidovat do vedení ČSSD," uvedl. Chce to také napřed projednat s kolegy včetně Jana Hamáčka, který už kandidaturu oznámil.

Chovanec za to místopředsedu Sněmovny i strany Hamáčka ocenil. „Jsem rád, že zvedl nominaci na předsedu, je potřeba, aby ten souboj nebyl o jednom člověku," uvedl.

Nové vedení by podle něj nemělo být jednobarevné v názorech, ale nakonec by z něj navenek měl znít jen jednotný názor, který uvnitř převáží.

