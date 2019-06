Chovanec o protestech: Jít do vlády byla sebevražda, ČSSD se stává neviditelnou a v podstatě i zbytečnou

ČSSD podle bývalého ministra vnitra Milana Chovance spáchala vstupem do vlády se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem politickou sebevraždu a těžce se bude vracet zpátky na vrchol. „Teď už se jen hasí následky, které jsou téměř neuhasitelné,“ řekl pro iROZHLAS.cz po masivní demonstraci na pražské Letné. Po sněmovních a evropských volbách strana podle Chovance prohraje i ty krajské. Sám kandidovat prý nechce, ČSSD podle něj potřebuje mladou krev. Praha 6:00 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf plzeňské organizace ČSSD a bývalý ministr Milan Chovanec | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Profimedia

Jak vy osobně vnímáte nedělní demonstraci na Letné?

Sociální demokracie do druhé vlády s Andrejem Babišem vůbec vstupovat neměla, já jsem byl a jsem proti tomu. Jsem přesvědčen, že ta vláda sociální demokracii zlikviduje. Takže výroky pana Babiše, že pan Hamáček vstupem do vlády zachránil sociální demokracii… Myslím si, že je to přesně naopak. Ta demonstrace včera ukázala, že občanská společnost existuje a žije, což je pro mě osobně velice příjemné překvapení.

Ukázalo to, že se lidem vyplatí demonstrovat za principy a ideály i v době, kdy není ekonomická krize, i když panuje takzvaný ekonomický růst nebo blahobyt. Mnozí si mysleli, že už je to pryč. Já si myslím, že demonstrace mají smysl. Je to určitá zpětná vazba. Opoziční strany ve sněmovně jsou zatím bezzubé, musel to za ně přebrat mladý student, který byl schopný dostat na Letnou 250 možná 300 tisíc lidí. Česká společnost je zjevně zdravější, než jsme si mnozí mysleli. A zaplať pánbůh za to.

Pokud byste nyní seděl ve sněmovně, hlasoval byste tedy ve středu pro nedůvěru vládě? Jak by měli podle nynější poslanci ČSSD postupovat?

Ze sněmovny jsem odešel primárně proto, že můj názor byl ojedinělý. Pro vládu jsem nehlasoval už poprvé, stále jsem kolegům říkal, že to je špatně. Ale nechtěl jsem neustále vyvolávat svár mezi lidmi, chtěl jsem jim takzvaně nastavit zrcadlo, protože k čemu je, když kopete do vlastní strany. Takže jsem z Poslanecké sněmovny odešel. Primárně proto, abych se nemusel účastnit tohoto projektu, ve kterém sociální demokracie je.

Zpívání levicových témat

Jak si vysvětlujete to, že předseda ČSSD Jan Hamáček ve vládě zůstává?

Pan předseda Hamáček se opírá o referendum, které rozhodlo. Můžeme se bavit o tom, jestli bylo, nebo nebylo férové, ale výsledek existuje. Pan Hamáček říká, že naplňuje toto referendum. Otázkou ale je, jestli se ty věci neposunuly v čase dál a není na čase zaujmout jiný postoj. My o tom hlasovali na posledním předsednictvu (minulý pátek – pozn. red.). Já jsem hlasoval pro odchod z vlády, bylo nás deset. Dvacet, tuším, bylo proti a dalších deset se zdrželo.

Myslím si, že pokud ČSSD zůstane v současné vládě, tak prohraje nadcházející krajské volby, v polovině krajů nebude mít žádné zastupitele. V podstatě jsme dnes v táboře Andreje Babiše, jsme neviditelní, zpíváme s ním levicová témata, která Andrej Babiš uchopí a prodá veřejnosti. ČSSD se stává neviditelnou a v podstatě i zbytečnou. Nejsilnější politickou figurou je dnes Miloš Zeman, protože slabá vláda rovná se silný prezident. Třeba kolegové z Prahy nám říkali, že do vlády vstupujeme proto, abychom eliminovali sílu prezidenta, což se jim hodně „povedlo“.

Demonstrace na Letné Nedělní protest byl největší od listopadu 1989. Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek se na pražské Letenské pláni sešlo více než 250 000 lidí. Zakladatel spolku Mikuláš Minář na závěr akce oznámil další velkou demonstraci, kterou chce uspořádat 16. listopadu. V případě mimořádných událostí ale podle něj mohou být protesty i dříve. Do listopadu mají sympatizanti demonstrací každodenní prací pokračovat v tom, co setkání nastartovala.

Měly by být podle vás tedy předčasné volby, ať voliči karty rozdají znovu?

Na to bych odpověděl výrokem kolegy Víchy, který říkal „spáchali jsme sebevraždu“. A z toho se těžko bere cesta zpět. Není tu žádná jistota, že v příštích volbách uspějeme. Na druhou stranu, ČSSD by se odvázala od tohoto stavu, ve kterém dnes žije. V rámci držení nějakých principů je lepší z té vlády odejít. Myslím si ale, že spíš budeme spekulovat nad tím, zda se stane nějaký zázrak, který se nestane. ​Takže já jsem hlasoval pro odchod z vlády, bylo nás deset a neprošlo to.

Kdo přišel s tím, abyste z vlády odešli?

Navrhli to kolegové z Ústecka a hlasovalo pro deset lidí, dvacet proti a deset se zdrželo. Takže návrh neprošel. Já jsem si předtím takovou tajnou volbou ve formě ankety na předsednictvu v Plzeňském kraji zjišťoval náladu členů a u nás na Plzeňsku bylo 21 členů pro vystoupení z vlády, sedm proti a čtyři se zdrželi a jeden nevěděl.

Základní chyba se stala, když sociální demokracie vstoupila do vlády. Teď už se jen hasí následky, které jsou téměř neuhasitelné. Sociální demokracie se tak ale rozhodla a předsednictvo si to většinově odhlasovalo. Je velká škoda, že jsme zrušili ústřední výkonný výbor, přece jenom v něm bylo přes dvě stě lidí, teď v předsednictvu rozhoduje padesát.

Účastnil jste se také nedělní demonstrace?

Ne. Nechodím na demonstrace z jednoho prostého důvodu, a to, že nechci, aby někteří komentátoři začali psát, že tam chodím, a nechci poškozovat organizátory, protože si myslím, že by to primárně měla být věc apolitická. Ještě pořád jsem předseda kraje. Rozumím třeba Bohuslavu Sobotkovi, který ze všeho odešel a říká, že je obyčejný občan. Ale část mé rodiny na demonstraci byla.

Říkal jste, že ČSSD nemá za současné situace v krajských volbách šanci. Budete vy sám kandidovat?

Ne, nebudu. Dokud bude sociální demokracie v této vládě, tak nikam kandidovat nebudu. Možná už nebudu kandidovat nikdy nikam. Myslím si, že by měly přijít nové tváře, noví lidé, kteří nejsou zatížení spory v sociální demokracii. Měla by prostě přijít mladá krev. Vyzýval jsem k tomu i mladé sociální demokraty a trochu mě mrzí, že i oni mají pocit, že je ve vládě potřeba zůstat. Mládí bylo vždycky radikálnější, ale tady to tak nevypadá.