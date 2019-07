Sociální demokracie by měla odejít z vlády s ANO, myslí si Štěch. Podpořili ho i někteří straničtí kolegové

Záležitost kolem výměny ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) není ukončena, sociální demokracie by měla z vlády s hnutím ANO odejít, míní sociálnědemokratický místopředseda Senátu Milan Štěch. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky je výsledek páteční schůzky stranického šéfa Jana Hamáčka a Staňka s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech uspokojivý jen částečně. Praha 20:47 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Je dobře, že známe termín, kdy ve vládě skončí ministr Staněk. Nelíbí se mi ale zpochybňování nominace jeho nástupce na ministerstvo kultury Michala Šmardy,“ řekl Chvojka. Další postup ČSSD nechtěl předjímat s ohledem na to, že stranické předsednictvo zasedne v pondělí.

Hamáček řekl, že Zeman je připraven odvolat Staňka k 31. červenci. Demisi ministrů ČSSD ale nevyloučil Číst článek

Štěch soudí, že každý den, o který se výměna na ministerském křesle prodlužuje, ČSSD poškozuje. „A vzhledem k tomu, že prezident se jasně nevyjádřil ke (Šmardově) jmenování, tak se domnívám, že je to důkaz toho, že pro ČSSD je nejlepší řešení odejít z vlády a věnovat se opoziční práci,“ řekl. Staňkovo odvolání nevnímá jako prezidentův ústupek, ale jako jeho ústavní povinnost.

„Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat. Jestli je dnešní výstup dostatečný či nikoliv pro možné další setrvání ve vládě, rozhodne pondělní předsednictvo," řekl v pátek první místopředseda Roman Onderka.

Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček poukázal na to, že stále platí, že nominantem sociální demokracie za Staňka je Šmarda. „Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat,“ řekl Petříček, jenž si výsledky páteční lánské schůzky rád vyslechne v pondělí osobně.

Názory z krajů

Předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín se domnívá, že jelikož Hamáček nominoval Šmardu, novým ministrem kultury by měl být on. „Pokud se tak nestane, tak odejdeme z vlády. Nevidím v tom tak velký problém. Nemyslím si, že to je prohra naše, ale spíše pana premiéra (Andreje Babiše), který dával návrh panu prezidentovi,“ uvedl.

Na Vysočině se podle krajského stranického předsedy Petra Krčála stále více sociálních demokratů kloní k odchodu z vlády. „Pokud ta otázka bude nastolena, budu s největší pravděpodobností hlasovat pro to, abychom z vlády odešli,“ řekl Krčál.

Petříček: Ministři ČSSD jsou připraveni rezignovat. Vadí mi nedodržování Ústavy Číst článek

V případě Šmardova prosazení do funkce ministra se podvolí tomu nejtaktičtějšímu řešení, které předsednictvo bude mít. Prozatím by na jeho jmenování trval. Pokud by ale předsednictvo navrhlo jiného „schůdnějšího“ kandidáta, tak ho Krčál podpoří.

„Z toho důvodu, že už sociální demokracie nemůže jít do žádných dalších taškařic, celé nás to poškozuje a myslím si, že nás to bude poškozovat i dál v krajských volbách,“ dodal.

Člen předsednictva ČSSD a její krajský předseda v Libereckém kraji Jan Mečl zatím není rozhodnutý, jak bude v pondělí hlasovat. „Protože ještě probíhají jednání,“ zdůvodnil. Je ale připraven podpořit Hamáčka, pokud navrhne odchod ČSSD z vlády. Nelíbí se mu, jak vládní krize vznikla.

„Pro zemi je určitě dobré, aby měla stabilní vládu. Pro sociální demokracii by bylo dobré, kdyby mohla rozhodovat sama o svých ministrech a ostatní ústavní činitelé plnili své povinnosti, to znamená premiér i prezident,“ řekl Mečl.