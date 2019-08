Ministři sociální demokracie by měli podat demisi, myslí si Šmarda. Za ČSSD chce kandidovat do Senátu

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Jak řekl v České televizi, už o svém rozhodnutí informoval i předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka. K předložení nového jména vyzval ČSSD premiér Andrej Babiš (hnutí ANO). Ten Šmardu stejně jako prezident Miloš Zeman kritizoval například kvůli vzdělání. „Je to pro mě velká zkušenost, politika se nedá dělat bez mandátu,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 6:30 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šmarda (ČSSD) se vzdal nominace na ministra kultury. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč už nechcete být ministrem kultury? Co se změnilo?

Já si myslím, že po třech měsících váhání se pan premiér rozhodl říct, že mě nepovažuje za kvalitního kandidáta. Začal po mně různě poplivávat. Já jsem od začátku říkal, že rozhodně nechci být zdrojem nějakých hádek nebo sporů. Možná je trochu škoda, že si pan premiér v rámci svojí ústavní odpovědnosti celou věc nerozmyslel už v červnu a mohli jsme si ty tři měsíce ušetřit. Ale na druhou stranu, o čem byste mluvili v novinách – museli byste řešit evropské audity.

Tušíte, proč Andrej Babiš takto otočil? Poté, co vás sám nominoval, tak řekl, že s vámi ve vládě být nechce. Co bylo důvodem?

Má to několik možných důvodů, lidé různě spekulují. První je, že se nad tím podrobně zamyslel a zjistil, že by se za mě styděl, kdyby mě musel představovat francouzskému prezidentovi. Nevím přesně, kolikrát to dělal v případě mých předchůdců...

Druhou variantou je, že se rozhodl, že je pro jeho politickou budoucnost výhodné ztotožnit se s názorem prezidenta republiky. Třetí možnost je, že obtížně snáší kritiku, jak naznačil při návratu ze své dovolené.

Co vám na rozhodnutí řekl předseda ČSSD Jan Hamáček?

My jsme se o tom s Hamáčkem krátce bavili, nechci ale přesně říkat obsah toho rozhovoru, protože jsme se nedomluvili na tom, že ho budeme celý zveřejňovat. Myslím si ale, že pro představu stačí, že Hamáček nakonec s mým rozhodnutím souhlasil a schválil ho, ačkoliv to zezačátku tak úplně nebylo.

Máte teorii, proč prezident Miloš Zeman tak sveřepě trval na vašem nejmenování?

Já si myslím, že v případě pana prezidenta Zemana šlo zejména o to, že nesouhlasil s odvoláním pana ministra Staňka. Další kroky byly přímým důsledkem tohoto nesouhlasu. Myslím si, že se mu nelíbil ten proces celý, ale je to z mé strany spekulace.

Možná vás překvapím, ale řeknu, kde s panem prezidentem souhlasím. Skutečně mám jeden velký hendikep pro jakoukoli centrální politickou funkci. Nemám přímý mandát od lidí. Já jsem nad tím celé tři měsíce přemýšlel. Člověk, který chce být sebevědomým politikem a chce něco měnit v prostředí, kdy nelze vyřešit jednoduchý problém tři měsíce, chtěl by začít makat pro lidi, tak od nich potřebuje přímý mandát. Jinak si z něj páni mocní udělají Kašpárka, kdykoliv se jim zachce. To jsem pochopil a o ten mandát si zkusím říct.

To znamená, že budete kandidovat v senátních volbách na Žďársku?

Chci to zkusit. Věk už na to mám. Je to přímá volba, není to žádná legrace, když musíte dostat 51 procent hlasů. Pak už vás musí každý respektovat a nemůže si z vás kdekdo dělat předložku pod nohy.

‚Babiš je jako zbabělý manžel‘

Kdo by podle vás měl být novým ministrem kultury?

Já si myslím, že pokud zůstane sociální demokracie ve vládě, tak má poměrně dost velmi kvalitních odborníků. Namátkou můžu jmenovat například dva velmi úspěšné hejtmany Martina Netolického nebo Jiřího Běhounka, kteří by to v pohodě zvládli. Sociální demokracii by to ale samozřejmě poškodilo před krajskými volbami, protože jsou to velmi dobří budoucí lídři svých kandidátek.

Máme také náměstkyni na ministerstvu kultury Kateřinu Kalistovou. Na druhou stranu si uvědomuji, že když se stane ministryní, nevyhne se politickým střetům a víte, jak dopadají lidi, kteří se dostanou do střetu například s premiérem Babišem. Může jí to zničit její odbornou kariéru, což by byla škoda, protože je to velmi respektovaná odbornice.

Máme celou řadu velmi kvalitních odborníků, u každého z nich je ale bohužel nějaký důvod, proč je podle mě jeho pozice vhodnější někde jinde. Já jsem byl jmenován proto, že Jan Hamáček se chtěl pokusit přenést to obyčejné, rozumné myšlení z komunální úrovně do vlády. To se nepovedlo, na druhou stranu díky tomu třeba zvítězí více odbornosti, já bych to neviděl jako velký problém. Trochu to ale mění strategii a musíme se nad tím zamyslet. Já osobně bych teď byl ve vztahu ke koaliční vládě o něco radikálnější.

Jestli tomu dobře rozumím, vy jako místopředseda ČSSD říkáte, že by se mělo stát to, což už jste několikrát avizovali, že sociálně demokratičtí ministři podají demisi?

Ano. Já se přiznám k jedné věci: Myslím si, že Andrej Babiš (ANO) se chová jako takový zbabělý manžel, který aby nemusel na rovinu říct, že se chce rozvést, tak týrá svoji ženu a čeká, kdy už to nevydrží a odejde sama. Nejsem si přesně jistý, proč to dělá. Podle mě by tahle éra v politice měla skončit a měla by přijít úplně nová generace politiků, kteří nestojí jednou nohou někde v minulosti. Neřeší pořád nějaké svoje mindráky z 90. let a chtějí normálně pracovat pro Českou republiku. Je nejvyšší čas, aby taková doba nastala.

Jaký pocit ve vás teď po oznámení, že nechcete být kandidátem na ministra kultury, převládá?

Mně se trochu ulevilo. Mrzí mě kvůli rodině a dětem, že pan Babiš mohl to, co řekl teď, říct před třemi měsíci. Mohli jsme si tuhle taškařici celou ušetřit. Až jednou vypadne z té politiky a začne říkat pravdu, tak by mě zajímalo, proč to neřekl hned, když ke mně měl tak velké výhrady.

Já jsem si sáhl na dno, dal jsem mnoho rozhovorů a musel odpovídat na tolik otázek. Podstoupil jsem znalostní testy z české kultury – kolik je kde národních kulturních památek, kdy má narozeniny Karel Gott, na to všechno se mě vaši kolegové ptali. Vytrénoval jsem se, je to pro mě velká zkušenost. Na druhou stranu, to nejdůležitější je, že politika se nedá dělat bez hlasů lidí ve volbách. Je to fér. Andrej Babiš ty hlasy dostal, já ne. Vyprášil mi právem kožich a já to respektuji.