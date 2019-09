ČSSD zrušila licenci většiny ostravských organizací, podle Zaorálka tam byli nedůvěryhodní lidé

Většina ostravských místních organizací přišla o licenci. Rozhodlo o tom v pátek předsednictvo strany, řekl novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD, zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Ostravská ČSSD tvrzení označila za účelová. Ostrava 18:24 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaorálek uvedl, že zrušení buněk je podmínkou dalšího úspěchu ve městě a šancí tamní sociální demokracii vybudovat znovu. Podílet by se na tom měl i bývalý ostravský primátor Petr Kajnar, řekl Zaorálek.

„Není to o tom, že bychom ty členy vyloučili. Ti, co to myslí se sociální demokracií vážně, se mohou do ostatních organizací přihlásit,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Krok se týká zhruba 290 členů. Kajnara považuje za ideálního kandidáta na hejtmana.

‚Faktická likvidace‘

Předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková v úterý uvedla, že návrh znamená faktickou likvidaci ČSSD v Ostravě. Černé duše podle ní odstranila přeregistrace před dvěma lety. Podle Zaorálka, který vedl v posledních sněmovních volbách v tomto regionu kandidátku ČSSD, ale přeregistrace nebyla schopná pomoci.

Ostravská organizace ČSSD byla podle Zaorálka v degenerovaném stavu a působili v ní nedůvěryhodní lidé. Pokud chce být ČSSD znovu v kraji úspěšná, musela situaci v Ostravě řešit, řekl. „Jsem rád, že to předsednictvo jednoznačně odhlasovalo a máme šanci to začít budovat znovu,“ uvedl.

Upozornil, že zhruba 290 členů zrušených organizací není vyloučeno z ČSSD a mohou se přihlásit do jiných organizací. Podle něj by někteří členové stranu měli opustit, naopak by uvítal návrat Kajnara. „Doufám, že bude jeden z těch, co budou udávat směr ČSSD v kraji,“ řekl s tím, že by Kajnar mohl přivést zpět ztracené voliče.

Vnitřní spory

Ostravská ČSSD se dlouhodobě potýká s vnitřními spory i s problémy ve vztahu s krajským vedením. V listopadu 2016 sociální demokraté odvolali tehdejšího předsedu ostravské ČSSD Lumíra Palyzu. Ústřední kontrolní komise strany ale v lednu 2017 vyhověla stížnosti a konference se musela opakovat.

Palyza byl odvolán znovu a předsedkyní se stala Vajdíková. Krajský výbor pak navrhl přeregistraci, kvůli které byla strana dlouho bez vedení a musela volit nové. Vajdíková se potřetí stala předsedkyní v říjnu 2017.

Moravskoslezský kraj i Ostrava byly dlouhá léta baštou ČSSD. V roce 2012 ČSSD v krajských volbách získala 27,4 procenta a měla hejtmana. O čtyři roky později skončila v opozici s výsledkem 16,6 procenta. Ve sněmovních volbách v roce 2013 zvítězila s 26,38 procenta, v roce 2017 výsledek spadl na 8,83 procenta.