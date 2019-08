‚Ať Hamáček rezignuje.‘ Ústečtí sociální demokraté chtějí změnu na postu předsedy

Ústecká buňka ČSSD požaduje kvůli aktuální politické situaci rezignaci předsedy strany Jana Hamáčka. V SMS zprávě to pro iROZHLAS.cz napsal předseda místní organizace Miroslav Andrt. Nelíbí se mu mimo jiné, jak Hamáček vyjednával o postu ministra kultury. Sociálnědemokratický kandidát Michal Šmarda v pondělí večer řekl, že se své nominace vzdává. Už minulý týden ho odmítl prezident i premiér. Ústí nad Labem 10:34 20. 8. 2019 (Aktualizováno: 11:13 20. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček z ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„S ohledem na tyto závažné skutečnosti vyzývá předsedu ČSSD Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy stran,“ stojí v usnesení, které v pondělí večer přijalo krajské předsednictvo strany v Ústeckém kraji.

Premiér se chová jak zbabělý manžel, myslí si Šmarda. Ministři ČSSD by podle něj měli podat demisi Číst článek

Hamáček podle předsednictva selhal při vyjednávání o postu ministra kultury. ČSSD se nepodařilo prosadit do vlády svého kandidáta Michala Šmardu. Prezident Miloš Zeman minulý týden oznámil, že ho na post šéfa resortu kultury nejmenuje. Zemanovi dal poté za pravdu i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, když řekl, že se Šmardou být ve vládě nechce.

„Vážili jsme celkovou situaci ve vládě a jakou roli v ní sehrává ČSSD. Konstatovali jsme, že totálně selhal naší projekt naší účasti v menšinové vládě. Nenaplňují se ty předpoklady, že to má vrátit věrohodnost naší straně,“ uvedl Andrt pro Radiožuřnál.

Stejně tak je podle Andrta neúspěšné i vyjednávání předsedy ČSSD Jana Hamáčka a osobě ministra kultury. „Stranu, která by se měla připravovat zejména na krajské, příští rok na senátní volby, tak by jí měl reprezentovat za dané konstelace někdo jiný,“ dodal.

Například podle hejtmana Královéhradeckého kraje a člena místního předsednictva Jiřího Štěpánka by se celá věc měla nejdříve probrat v rámci strany. „Já si předně myslím, že by to ústecká ČSSD nejprve měla řešit v rámci strany jak takové a nevzkazovat si přes média, kdo kdy má kam jít, kdo má rezignovat. Podle mě, je to potřeba probrat nejprve v rámci strany. Je to názor jedné krajské organizace,“ uvedl pro Radiožurnál.

Sám Šmarda se nominace v pondělí večer vzdal. Řekl, že po Babišových výrocích v jeho vládě být nechce. „Začal po mně různě poplivávat. Já jsem od začátku říkal, že rozhodně nechci být zdrojem nějakých hádek nebo sporů. Možná je trochu škoda, že si pan premiér v rámci svojí ústavní odpovědnosti celou věc nerozmyslel už v červnu a mohli jsme si ty tři měsíce ušetřit,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.