Vládnout a obnovovat stranu nelze současně. ČSSD by prospělo zůstat v opozici, myslí si Špidla

Sociální demokraté se chystají na svůj nedělní sjezd v Hradci Králové. Strana zdecimovaná po neúspěšných volbách a rozštěpená na znepřátelené frakce se tam bude snažit o sjednocení. Podle jejího bývalého předsedy Vladimíra Špidly, který v současnosti řídí sociálnědemokratický think-tank Masarykova demokratická akademie, by straně prospělo zůstat v opozici. Rozhovor Praha 19:55 17. února 2018

Sociální demokracie v posledních volbách dosáhla svého nejhoršího výsledku v porevoluční historii. Co by podle vás - bývalého předsedy - delegáti měli na nedělním sjezdu udělat, aby se strana odrazila od dna?

Strana utrpěla velkou porážku, to je zřejmé. Ta porážka není otázkou nějaké jedné konkrétní události, nějakého krátkého období. Je to vlastně proces, kdy postupně oslabuje, asi tak od roku 2008. Myslím si, že je třeba se personálně obnovit a politicky si ujasnit, o co straně jde, protože ani její vnitřní diskuze není jasná. Je třeba doslova se snažit obnovit stranu jako politickou obec, která je živá, má intenzivní vnitřní diskuzi a je si jistá tím, co chce. Situace je sice vážná, ale ta základní mise sociální demokracie pořád existuje. Důvod pro existenci tedy stále máme.

Digitalizace - politická výzva

Proč si to myslíte? Co je ta základní mise?

My jsme se zrodili někdy v polovině 19. století, v době, kdy docházelo k radikální změně sociálních poměrů vlivem průmyslové revoluce. Tato změna byla naprosto nelítostná a nelidská. A sociální demokracie ji dokázala zhumanizovat prostřednictvím sociálního zákonodárství. Naše úsilí v té době vyvrcholilo v realizaci evropského sociálního státu. Podobně hluboká a podobně radikální změna přichází teď s digitalizací a umělou inteligencí. Opět se společnost dostane do velkého pohybu a opět bude zásadní humanizovat tuto změnu. A která síla by to měla udělat než sociální demokracie?

V čem je nástup digitalizace a umělé inteligence ohrožující?

Poprvé v dějinách nejen lidských, ale dokonce i v dějinách přírody, se analytická inteligence odtrhne od biologického života. Postupně se změní vše - většina druhů práce změní svůj obsah, část zcela zanikne. Tento přechod se nesmí odehrávat chaoticky. Další důležitou otázkou je, jak ve zcela změněné podobě ekonomiky dokážeme financovat velké systémy sociální ochrany jako je důchodový systém nebo zdravotnictví. Hrubý domácí produkt k dispozici sice bude, ale dosavadní způsoby financování sociálních systémů přestanou být účinné.

Sjezd ČSSD

Vrátím se k nedělnímu sjezdu. Jaké konkrétní kroky by tedy podle vás strana měla podniknout, aby se vzchopila?

Ty budou přicházet postupně. Myslím si, že to nebude vyřízeno jedním rázem během jednoho sjezdu. Ten proces bude složitější. Je třeba obnovit vnitřní diskuzi, to znamená intenzivní činnost vnitřních odborných komisí, aby bylo možné zabývat se záležitostmi věcně a nejenom na základě dojmů. A samozřejmě je důležité, aby se vytvořilo nové vedení. K tomu bych rád řekl, že to velké množství lidí, kteří usilují o místo místopředsedy mě vysloveně potěšilo a naplnilo optimismem. Tito lidé v současné situaci sociální demokracie nemůžou ani ve snu myslet na nějaké zářivé kariéry. Je proto vidět, že uvnitř strany je mnoho odhodlaných lidí, kteří se nechtějí spokojit s jejím stavem a chtějí ho změnit. To jejich odhodlání vidím jako dobrý začátek.

Kandidaturu na pozici předsedy strany oznámilo zatím sedm lidí. Je mezi nimi podle vás někdo, pod kým by se strana rozštěpená na množství frakcí dokázala sjednotit?

Nepochybně ano. Ale není na mě, abych vyjadřoval svoje osobní postoje. Ti lidé, kteří se dostali do popředí, vedou politický zápas o vedení strany a sjezd rozhodne. Nemá smysl, abych říkal svoje favority.

Strana také rozhodne o tom, jak se postaví k možné spolupráci s hnutím ANO ve vládní koalici. Jak se na tuto otázku díváte vy?

Vzniku možné koalice bude ještě předcházet složitá diskuze. A myslím si, že současné rozložení sil těžko umožní nějakou rozumnou dohodu. Pokud by do koalice vstoupila sociální demokracie, obávám se, že je vysoké riziko, že by sloužila více méně jako fíkový list. A těžko si dovedu představit, že by prosadila nějaké zásadní věci. Druhá a ještě důležitější věc je, že podle mojí zkušenosti se strašlivě těžko sjednocuje úsilí o nějakou rozumnou činnost ve vládě a úsilí o obnovu strany. Jsou to dvě úlohy, které lze těžko vyřešit současně. Z těchto důvodů je můj názor, že rozumnější je pro sociální demokracii zůstat v opozici. V opozici máte příležitost definovat si své postoje a názory a hájit je bez ohledu na to, jestli mají aktuálně naději na vítězství nebo ne. Když jste v koalici, tak musíte vytvářet velké množství kompromisů za kulisami a těžko můžete zřetelně definovat svůj obsah, zvlášť když jste výrazně slabším koaličním partnerem.

Další směřování strany

Jaká jsou klíčová témata, na kterých by se strana měla profilovat?

Jsou to silná témata jako minimální mzda, pracovně právní vztahy a spousta dalších věcí, třeba spoluúčast zaměstnanců na řízení podniku podle německého vzoru. Myslím si, že právě to jsou témata, na kterých se nemůže profilovat hnutí ANO ani žádná z dalších stran, které jsou momentálně zastoupené v našem parlamentu.

Kromě toho, jak už jsem říkal, pro budoucnost je skutečně rozhodující, jak se společnosti podaří zvládnout technologickou a organizační změnu, kterou přináší digitalizace a vznik umělé inteligence. Klíčové otázky budou, jak v průběhu této doby zajistit fungování systému sociální ochrany a jak pro to získat dostatečné peníze. To jsou všechno otázky, které rozhodnou o tom, jak bude vypadat život v České republice.

Není problém právě v tom, že část sociální demokracie se přestala soustředit na klasická levicová témata, která jste zmínil, a sklouzává k nacionalismu?

Sociální demokracie byla vždycky komplikovaná strana, měla celou řadu směrů a postojů. Je pravda, že ten národovecký směr uvnitř strany existuje a já s ním nesouhlasím. Ale sociální demokracie nikdy nebyla žulový monolit a nikdy v ní nebyl klid jako na hřbitově. Kdyby byl, tak to je její konec.

Na sjezdu se má projednávat také změna stanov sociální demokracie. Ta by mimo jiné znamenala vypuštění podmínky, aby v užším vedení seděla alespoň jedna žena a aby kandidátní listiny tvořila obě pohlaví v poměru 60 ku 40. Co si o tomto plánu myslíte?

Já si myslím, že to není rozumný přístup. Přes všechny řeči o tom, že zdatná žena se prosadí, je prostě reálný fakt, že v České republice bohužel existuje velmi rozšířená diskriminace, která znemožňuje ženám dostat se do pozic odpovídajících jejich talentu. Přirovnal bych to k dostihovému závodišti, kde se v padoku váží žokejové. Ten kůň - žena zkrátka nese větší váhu než kůň – muž. Na závodech, pokud je žokej lehčí, dá se mu do kapsy závaží. Podle mě jsou kvóty správné, protože jsou takovouto vyrovnávací metodou. Problém ale je, že sociální demokracie je technicky nezvládala.

Že se jí nedařilo nacházet dostatek kandidátek?

To ne, ale se pořád na různé pozice dělaly dodatečné volby a vznikaly spory o legitimitu toho procesu. Spíš se v tom projevovala určitá nezvládnutá vnitřní metoda. Tohle opatření se začalo považovat za příliš komplikované, neúčinné a zatěžující. To je jeden z důvodů, proč ke kvótám má část sociální demokracie nechuť.

Přímá volba předsednictva

Padají i hlasy, že by sociální demokracii zásadně pomohlo, kdyby se zjednodušily stanovy a zavedla se přímá volba předsednictva. Myslí si to třeba jeden z vašich nástupců ve funkci předsedy Jiří Paroubek.

To jsou takové organizační sny. Souhlasil bych v tom, že určitá zjednodušení by byla vhodná. Taky bych podpořil posílení některých přímých voleb tak, aby členská základna měla větší přímý vliv, aby musela méně akceptovat to, co je zprostředkováno. Na druhou stranu ale podle mě otázka stanov nemá takový význam, jaký se jí přikládá. Záleží na tom, jaký je způsob života ve straně. Jestli její členové v systému fungují bona fide, nebo jestli systém obcházejí. A to žádné stanovy neovlivní.

Chystáte se na sjezd?

Ano, jako host.

O návratu do vyšší politiky a kandidatuře nepřemýšlíte?

Ne, ani v nejmenším. Moje sezona už skončila, přichází nová generace.