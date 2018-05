ČSSD bude o vládě s ANO hlasovat až do půlky června. Před tím odtajní kandidáty na ministry

Druhá vláda Andreje Babiše

Vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoct hlasy 15 poslanců KSČM. Sociální demokraté mají mít v nové vládě pět ministerstev, a to resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.