Začíná referendum ČSSD o vládě s hnutím ANO. Jako první se sejdou straníci v Praze 6 a Bohumíně

Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu rozhodnou, jestli vstoupí do vlády s hnutím ANO. Hlasování v místních organizacích začíná v pondělí a potrvá tři týdny. Aby bylo referendum platné, musí přijít k urnám hlasovat aspoň čtvrtina z téměř 18 tisíc členů ČSSD. Praha 7:00 21. května 2018 Předseda ČSSD Jan Hamáček (uprostřed) společně s předsednictvem strany. Na snímku (zleva) statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola, předseda Poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a místopředsedové strany Jana Fialová a Martin Netolický.

„Technicky je všechno připraveno, jsou vytištěny hlasovací lístky, proběhne jejich distribuce. Takže nic nebrání tomu, aby první místní organizace se sešly v pondělí a již hlasovaly,“ popsal Radiožurnálu šéf strany Jan Hamáček.

Začíná referendum ČSSD o vstupu do vlády s hnutím ANO

Hamáček bude v příštích dnech dál objíždět regiony s informační kampaní k referendu. Před hlasováním dostanou všichni členové dojednaný návrh programového prohlášení a koaliční smlouvy.

Co se stane, pokud neodvolí alespoň čtvrtina z nich? „Pokud referendum bude mít účast pod 25 procent, tak bychom brali závěry referenda jako doporučující a rozhodoval by ústřední výkonný výbor,“ řekl místopředseda ČSSD Martin Netolický.

Výsledky vnitrostranického referenda ČSSD oznámí 15. června.

Referendum se bude konat na schůzích téměř 1100 místních organizací strany. Vedení ČSSD očekává výsledky s napětím, velká část sociálních demokratů totiž předjednanou spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše ostře kritizuje. Společný kabinet by měli ve sněmovně podporovat komunisté.

První hlasování v Praze 6 či Bohumíně

Vedení strany se svých členů v referendu zeptá, zda souhlasí se vstupem do vlády na základě podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení. Hlasování bude tajné. Mezi prvními se sejdou sociální demokraté v Praze 6 nebo v Bohumíně na Karvinsku.

Kvůli kontrole se hlasovací lístky, které jsou opatřeny bezpečnostními prvky proti kopírování, budou sčítat dvakrát. Nejprve budou spočítány přímo v místní organizaci. Odtud se výsledky odešlou elektronicky do centrály. Následně se hlasovací lístky sečtou znovu v Lidovém domě v Praze.

Právo hlasovat mají všichni sociální demokraté, kteří byli členy strany nejméně 30 dnů před konáním referenda.

Podle mluvčího ČSSD Petra Vurbse měla strana ke konci letošního března 17 683 členů. Referenda se musí zúčastnit více než čtvrtina členů strany, aby byl jeho výsledek platný. Zvítězí varianta, pro kterou se vysloví nadpoloviční většina hlasujících.

Kritika senátorů

Zatímco vstup do vlády podpořily třeba středočeská či pražská organizace, postoj ústecké či hradecké ČSSD byl opačný. Proti se vyslovili také sociálnědemokratičtí senátoři včetně předsedy Senátu Milana Štěcha. Podle některých členů vedení ČSSD je stále řada straníků nerozhodnuta. Očekávají proto těsný výsledek referenda.

ČSSD by na základě koaliční dohody měla mít ve vládě pět ministrů. Vedení strany nominovalo do čela ministerstva práce a sociálních věcí Petra Krčála, ministerstva vnitra Jana Hamáčka, ministerstva kultury Antonína Staňka, ministerstva zahraničí Miroslava Pocheho a ministerstva zemědělství Miroslava Tomana. Pocheho jako ministra odmítá prezident Miloš Zeman.

Referendum o vládě Svou účast ve vládě schvalovali ve vnitrostranickém referendu před osmi lety členové a registrovaní příznivci Věcí veřejných, tehdy se jednalo o koaliční spolupráci s ODS a TOP 09. Internetové hlasování se konalo během víkendu a zúčastnilo se jej 3727 lidí, tedy 22 procent z 16.873 registrovaných "véčkařů". Pro vstup do vlády se vyslovilo 2912 hlasujících, tedy 78,13 procenta.

Pokud by společné vládnutí s ANO sociální demokracie odmítla, Babiš nedávno připustil možnost předčasných voleb. Konat by se podle něho mohly za rok v květnu současně s volbami do Evropského parlamentu. Zeman by po krachu jednání s ČSSD preferoval vládní spolupráci ANO s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Minulé sněmovní volby se konaly loni v říjnu. Předsedou vlády po nich jmenoval Zeman šéfa vítězné strany Babiše. Jeho menšinový kabinet nedokázal ve sněmovně nalézt spojence a důvěru v lednu nezískal. Od té doby vládne v demisi. Zeman Babišovi svěřil i druhý pokus o sestavení vlády, premiérem ho ale zatím nejmenoval.