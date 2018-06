ANO, nebo ne? ČSSD oznámí výsledky referenda o vstupu do vlády Andreje Babiše

Vedení sociálních demokratů už ví, jestli strana vstoupí do menšinové vlády s hnutím ANO. Bezmála 1100 místních organizací o tom rozhodlo ve vnitrostranickém referendu. Výsledek oficiálně oznámí kolem čtvrté hodiny odpoledne předseda strany Jan Hamáček. Praha 6:16 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od 21. května až do 14. června tak mělo 17 500 sociálních demokratů možnost rozhodnout, jestli strana zůstane mezi opozicí, nebo bude po boku hnutí ANO vládnout. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Souhlasíte s tím, aby Česká strana sociálně demokratická vstoupila od menšinové vlády s hnutím ANO 2011 za podmínek uvedených v dokumentech Principy koaliční spolupráce ANO 2011 a ČSSD a za druhé Programové prohlášení vlády ČR?“

Tak před více než měsícem předseda ČSSD Jan Hamáček vyzval své spolustraníky, aby si vybrali, kam bude strana dále směřovat.

Od 21. května až do 14. června tak mělo 17 500 sociálních demokratů možnost rozhodnout, jestli strana zůstane mezi opozicí, nebo bude po boku hnutí ANO vládnout. Jasno bude už v pátek odpoledne.

„Dozví se účast, dozví se počet hlasů pro, počet hlasů proti, počet neplatných hlasů a dozví se počet hlasů v jednotlivých krajích,“ říká Hamáček pro Radiožurnál.

Na webových stránkách pak strana plánuje zveřejnit i to, jak která z místních organizací hlasovala. Podle neoficiálních informací převažují hlasy ve prospěch koaliční spolupráce s hnutím ANO.

Potvrzuje to i první místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková: „Podle toho, jak to běželo i u nás ve Zlínském kraji, byť ty výsledky v těch jednotlivých organizacích neznám a nemohu znát, tak se zdá, že se to skutečně kloní k tomu potvrzení záměru vstoupit do vlády s ANO.“

,Ne úplně šťastné řešení‘

Část sociálních demokratů ale takovou vládu odmítá. Některým vadí trestně stíhaný premiér v demisi, jiným zase, že by se koalice opírala o KSČM.

„Já to říkám od začátku, že to považuji za ne úplně šťastné řešení. Je tam spousta věcí, se kterými jsme v minulosti i velice jaksi bojovali. Nicméně jak se říká - vůle lidu, vůle boží,“ dodává Gajdůšková.

K vůbec nejostřejším kritikům případného vládního spojení patří ústecká ČSSD. A proti je taky tachovská organizace. Pokud totiž případná koalice vznikne, dá dohromady jen 93 z 200 poslanců a bude potřebovat podporu KSČM. A to se nelíbí ani místopředsedovi strany a exministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi.

„Vlastně to není celá koalice. Je to smlouva mezi dvěma stranami, to nepředstavuje ani 101 hlasů, takže vzniká otázka, jak to všechno bude fungovat,“ říká Zaorálek.

Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády ANO schválí, strana obsadí podle dohody s ANO pět ministerstev. Vnitro by měl vést Hamáček, ministerstvo práce bývalý náměstek Petr Krčál, zemědělství šéf Potravinářské komory Miroslav Toman a resort kultury olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk. Kandidátem na ministra zahraniční je Miroslav Poche, ten ale vadí prezidentovi Zemanovi.