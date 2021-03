Onderka: V ČSSD roste nervozita, ale odchod z vlády je nezodpovědný. Nevyhneme se odpovědnosti

Pandemie koronaviru podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) začíná zpomalovat a vládní opatření fungují, Česko ale dál patří k nejhorším na světě. „Předseda Hamáček několikrát upozorňoval na to, že by ČSSD některé věci dělala jinak a byla tvrdší, říkal nepopulární věci,“ řekl v pořadu Interview Plus poslanec a statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Interview Plus Praha 7:21 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Onderka, Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Sociální demokracie má sílu pěti ministrů ve vládě a buď dokážeme ty věci vyargumentovat, anebo bohužel při rozhodování premiéra neuspějeme,“ uvedl poslanec s tím, že nebýt pandemie, sociální demokraté by už z kabinetu odešli. Za účast ve vládě prý zaplatí vysokou cenu.

Odchod z vlády požaduje například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) nebo bývalý ministr zdravotnictví a šéf bohumínské nemocnice Svatopluk Němeček (ČSSD). „Fungování téhle vlády je věc, za kterou se musíme stydět. V souvislosti s epidemií se ukázalo, že vláda není schopná zemi řídit,“ napsal na twitter.

Podle Onderky by ale odchod z vlády byl nezodpovědný vůči občanům a republice. „Nacházíme se ve zdravotní a ekonomické krizi. Přidat do toho politickou nestabilitu by byl hazard,“ upozornil poslanec. Doplnil ale, že sociální demokracie se nevyhne odpovědnosti, protože je ve vládě.

„Ukazuje se, že to, co vláda dokázala učinit dobrého, bohužel dokáže marketingově perfektně prodat premiér Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. A negativa, která se také vážou k fungování vlády, jdou na bedra obou stran,“ dodal.

Nervozita roste

Sociální demokraté ve vládě neuspěli s požadavkem na uzavření některých průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu.

„Tím tlakem jsme ale dosáhli toho, že se skoro okamžitě začalo testovat ve fabrikách. Toho jsme chtěli dosáhnout, je třeba se na to dívat v kontextu,“ podotkl.

Kvůli povinnému testování zaměstnanců jsou ale zahlcena veřejná testovací místa a testů je málo. „Státní hmotné rezervy budou nakupovat další testy, kterých je nedostatek. Proto zaměstnavatelé posílají své zaměstnance na veřejná testovací místa. Doufám, že ve velice krátké době se tato situace změní a bude se testovat přímo ve firmách,“ reagoval Onderka.

Do podzimních sněmovních voleb by podle něj měl stranu vést současný předseda Jan Hamáček, rozhodnou o tom ale delegáti dubnového sjezdu ČSSD. Vyměnit lídra pár měsíců před volbami by prý nebylo šťastné řešení.

Jako statutární místopředseda strany ale potvrzuje, že ve straně roste nespokojenost s vedením. „Kdyby tomu tak nebylo, tak by ta strana a lidé v ní nebyli normální. ČSSD, která byla zvyklá na 30procentní výsledky ve volbách, má podle posledních průzkumů 4,5 procenta – hrozí, že se nedostane do Poslanecké sněmovny a nervozita roste nejen u členů, ale i v místních, okresních a krajských organizacích až po vedení strany.“

