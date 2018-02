ČSSD už má osmého uchazeče o funkci předsedy. Na sjezdu se o důvěru bude ucházet Jiří Sokol

O funkci předsedy sociální demokracie se krátce před nedělním sjezdem, který bude vybírat nové vedení po špatném výsledku v podzimních sněmovních volbách, přihlásil osmý uchazeč. Straníkům v pátek oznámil úmysl kandidovat Jiří Sokol ze Slatiňan. V dopisu pro členy sociální demokracie, který má ČTK k dispozici, Sokol píše, že mezi ostatními kandidáty nevidí nikoho, kdo by byl schopen zabránit dalšímu propadu strany. Praha 19:15 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sjezd ČSSD (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Sokol v dopisu napsal, že je členem ČSSD od roku 1989 a činný byl v orgánech na Chrudimsku, ale i okresních, krajských a celostátních orgánech seniorů ČSSD.

Za „nejlepší ze špatných" možností pro ČSSD označuje toleranci vlády, aby se neuskutečnily předčasné volby. Přímý vstup do kabinetu však odmítá.

ČSSD by podle něj měla ustavit komisi pro vypracování nových stanov, kde bude prioritní vůle členů. Vzniknout by měla také komise, která určí vizi sociálních demokratů. Pak by se měla strana podle jeho názoru zaměřit na další volby.

Na předsedu budou na sjezdu v Hradci Králové kandidovat úřadující šéf strany Milan Chovanec a místopředseda Jan Hamáček.

Vyzvou je dlouhodobý kritik vedení a bývalý hejtman Jiří Zimola, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů jde do volby předsedy také ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl.