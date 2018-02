ČSSD by měla jít do vlády a zvolit charismatického předsedu. Třeba Zimolu, říká Škromach

Měla by ČSSD jít do vlády s hnutím ANO? Podle Zdeňka Škromacha z ČSSD by to vzhledem k volebnímu výsledku byla ta nejméně špatná varianta. „Dnes jsme v roli lidovců, kteří byli ve většině polistopadových vlád a vždy dokázali prosadit výrazně více než ta majoritní strana,“ připomíná někdejší ministr a vrcholný politik ČSSD. O vstupu do vlády by podle něj měl rozhodnout sjezd, ideálně ale celá členská základna. Praha 6:47 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Škromach z ČSSD | Zdroj: Český rozhlas

Není ale zkušenost z dosavadní společné vlády s hnutím ANO pro ČSSD varující? „Ta vláda byla z pohledu sociální demokracie úspěšná, podařilo se nám prosadit spoustu dobrých věcí. Špatný byl ten závěr, kdy se vše scvrklo do osobního souboje premiéra s vicepremiérem, a to dobré se vytratilo,“ tvrdí Škromach.

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali někdejší ministr a vrcholný politik ČSSD Zdeněk Škromach a Radim Hejduk z ČSSD.

Zároveň připomíná, že ČSSD nese odpovědnost za demokracii v zemi, což prý ve své historii několikrát prokázala. „Já si nepřeji, aby tady vládl Okamura a jeho lidé. Je třeba hledat konkrétní řešení, ne jen hnát vodu na mlýn extremismu. Mrzí mě, že tak neuvažují strany, které o sobě tvrdí, že jsou demokratické,“ zdůrazňuje.

Vyrůst v opozici

„V tomto ohledu má Zdeněk Škromach naprostou pravdu a úlohou demokratických stran je, aby se zapojily do vlády. Ale my jsme ve volbách dostali sedm procent. Zodpovědnosti by se měla chopit ODS, která byla druhá na pásce,“ říká Radim Hejduk z ČSSD.

Sociální demokracie by se podle něj měla v opozici vyprofilovat, Hejduk uvádí příklad bytové politiky. „V minulé vládě byla na ministerstvu pro místní rozvoj Karla Šlechtová z hnutí ANO, která v tomto neudělala naprosto nic. Státní fond pro rozvoj bydlení je nepoužitelný a ČSSD je schopná navrhnout jeho přenastavení,“ říká předseda spolku Idealisté.cz.

Na Škromachovu námitku, že v opozici by se sociální demokracie mohla ztratit mezi jinými stranami, Hejduk připomíná zkušenost minulého volebního období. „Opozičních stran tehdy bylo hodně, přesto SPD dokázala svůj volební potenciál naopak zvýšit,“ upozorňuje.

Předseda sjednotitel

ČSSD bude o víkendu volit nové vedení a podle Škromacha bude volba předsedy velmi vyrovnaná. „Je třeba najít charismatického člověka, jako je slovenský premiér Robert Fico nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Velké charisma má třeba Jiří Zimola,“ uvádí.

Předseda podle Škromacha musí dokázat ukočírovat proudy, ne se je snažit vytlačit ze strany, jako tomu bylo v minulosti. Na místopředsednických postech by pak měli dostat šanci úspěšní hejtmani nebo primátoři, například olomoucký Antonín Staněk nebo někdejší primátor Brna Roman Onderka.

Na místopředsedu chce kandidovat i Radim Hejduk, který je podle svých slov reprezentantem progresivního proudu. Věří ale, že by dokázal spolupracovat i s ostatními a rozdělení strany nepovažuje za nepřekonatelné. „Některá vyjádření spolustraníků mě dokáží nadzvednout ze židle, ale je to tím, že si to nedokážeme nejdříve vyříkat mezi sebou,“ uzavírá.