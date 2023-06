Situace je pro ČSSD příznivá. Strana by měla zvedat i témata, která trápí mladé, míní politoložka

Bývalá vládní strana ČSSD, která je od posledních voleb nedokázala dostat do dolní komory Parlamentu, bude na svém sjezdu o víkendu hlasovat o několika změnách. Předně si zvolí nové vedení a dojít by mohlo i ke změně názvu strany a loga. To ale nestačí. „Strana by se měla snažit uchopit sociálně-ekologická témata, aby oslovila mladé,“ říká politoložka a vedoucí Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT Vladimíra Dvořáková. Rozhovor Praha 13:31 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Jak se ČSSD dařilo být vidět, od těch nepovedených voleb do Poslanecké sněmovny. Přišla s něčím zásadním? Dařilo se jí oslovovat její případné voliče?

Byla spíše méně viditelná. Někdy sice fungovala na sociálních sítích, ale příliš se ve veřejném prostoru neobjevovala a nevyužívala příležitosti, které byly. Samozřejmě je jistý problém právě to, že se strana těsně nedostala do Sněmovny.

Kvůli tomu se málo dostává třeba i do veřejnoprávních médií, které sledují parlamentní zastoupení politických stran. A podle proporcí si zvou také do médií politiky. Tedy, veřejnoprávní prostor postupně sociální demokraté opouštěli. Ale přesto si myslím, že mohla být jejich aktivita lepší.

Současný lídr Michal Šmarda říká, že má plán, jak vrátit ČSSD do Sněmovny. Strana splatila dluhy, má změněnou organizační strukturu... To ale znamená, že se spíše vypořádávala se svými problémy. Víme více o plánu Michala Šmardy?

Určitý program je možné nalézt i na webových stránkách. Jaká bude přesně strategie, to asi není možné v tuto chvíli říct. Ale tato strategie se stejně nesděluje nijak příliš veřejně, protože to je know-how každé politické strany. A bude se to objevovat při každé následné volební kampani.

To, že strana nebyla vidět na veřejnosti, může souviset i s tím, že opravdu potřebovala vyčistit a vyřešit své vnitřní problémy, aby ji to nebrzdilo později. Je období mezi volbami, nejbližší volby jsou do Evropského parlamentu, kdy by se měla strana určitě výraznějším způsobem projevit. Minimálně ve volební kampani. A to navzdory tomu, že volby do Europarlamentu nebyly nikdy její příliš silnou stránkou.

Voliče ČSSD přebralo především hnutí ANO. Když teď vidíme přesun hnutí k populismu, mohli by se ČSSD vrátit její bývalí voliči?

Nemyslím si, že v hnutí ANO dochází k výrazným posunům k populismu. Ten tam byl přítomen po celou dobu. Spíše dochází k tomu, že se ANO výrazněji profiluje jako pravicově-konzervativní strana orbánovského typu.

To by nemělo klasického voliče Sociální demokracie oslovovat. Problém ale je, že jádro voličů ČSSD nebylo nikdy úplně jasné a ani příliš disciplinované. Nepovažovali volby za příliš důležité.

Objektivně je tato situace pro ČSSD příznivá. Naprosto chybí opoziční, sociálně demokratická alternativa. Všechny politické strany se na našem politickém spektru pohybují od středu napravo. A pak máme obsazenou i krajní pravici.

Levicová strana s jasně definovaným sociálně demokratickým programem tady zkrátka chybí. Šlo by o stranu, která by nebyla pouze v opozici vůči vládě, ale zároveň by patřila k té takzvané systémové opozici – která nechce měnit politický systém a demokratické principy.

Má větší šanci sociální demokracie „zemanovského“ typu, nebo by byla poptávka po moderních sociálních demokratech?

Myslím, že sociální demokracie musí především oslovovat voliče, kteří vnímají společenské problémy. Jsou to lidé, kteří se dostávají do ekonomických a sociálních problémů – proto musí zdůrazňovat tu sociální stránku.

Neměla by se ale zároveň soustředit jen na lidi, kteří jsou na tom špatně. Je tady totiž velká spousta témat, která oslovují mladé lidi, ale nikdo na to příliš nereaguje. Sociální demokracie by měla být strana, která vnímá problematiku mladých žen, které se vracejí do zaměstnání a leckdy se nemají kam vrátit. Chybí školky. Jsou tady témata mladé generace, která představují velké problémy – s bydlením, s návratem do práce, s flexibilní pracovní dobou... To jsou všechno příklady, ve kterých vycházíme hůře oproti západním zemím. A tato sociálně-ekologická témata by měla sociální demokracie uchopit, aby mladé oslovila.

Témat jsou – abych parafrázovala někdejšího předsedu vlády Vladimíra Špidlu.

Ano, témat je skutečně hodně.