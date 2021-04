Co sráží ČSSD? Je rozpolcená a přitom plná aparátčíků bez různorodých osobností, soudí politolog

ČSSD se připravuje na sjezd, na kterém si zvolí nové vedení. Strana zápasí o udržení pozice ve sněmovně, protože za poslední dvě dekády klesly její volební preference ze třiceti na čtyři procenta. „Byla by škoda, kdyby sociální demokracie ze scény zmizela, ale jestli konkrétně takhle, tím si nejsem jist,“ řekl Českému rozhlasu Plus politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu. Praha 16:02 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zprava předseda ČSSD Jan Hamáček, místopředseda Roman Onderka a manažer Michal Hašek | Zdroj: ČSSD

Také komentátor serveru Info.cz Vratislav Dostál by zmizení ČSSD ze sněmovny vnímal jako ztrátu. „Byla by škoda, kdyby zde nebyla ani jedna levicová strana nekomunistického typu. Českou politiku by to ovlivnilo negativně,“ míní.

Jenže sociální demokracie se dostala do stavu, kdy není silná a nemá šanci se silnou dlouhodobě stát, soudí Mrklas. „Zpronevěřila se řadě svých voličů, zapomněla na to, z čeho vznikla. Navíc strana už druhé volební období působí ve vládních koalicích s hnutím ANO, které je hlavním představitelem tohoto zmatení.“

Dostál připomíná, že na obzoru není žádná jiná levicová formace, která má potenciál výhledově uspět. „Volební zisky ČSSD klesají nejméně deset let a ukazuje se, že jsou na vzestupu protestní populistické strany. Jsme tedy svědky širšího posunu.“

Mrklas souhlasí, že sociálně demokratické strany oslabují v celé Evropě: „Pokud ale zde zůstává nějaká formace, která se jeví jako nereformovatelná, tak se stává spíš brzdou celé politické scény.“

Mezi starosocialismem a progresivisty

Za současný stav může podle politologa Mrklase to, že už několikátá generace vedení ČSSD jsou profesní politici. „Typičtí aparátčíci. Když máte ve vedení strany jen takové osoby a ne mix různých povah, životních příběhů a zkušeností, tak v kontrastu vůči Andreji Babišovi (ANO) a dalším stranám strašně ztrácíte. To je jeden z velkých důvodů, proč je ČSSD tam, kde je.“

Dostál považuje současnou situaci ve straně před volbou nového vedení nepřehlednou: „Je nepravděpodobné, že se podaří některému z kandidátů na předsedu uspět hned v prvním kole. Bude to dlouhá přetahovaná a nejde odhadnout, kdo nakonec vyhraje.“

Soudí, že sociální demokracie je po třiceti letech personálně vyčerpaná. „Je ale náznak naděje v tom, že se do vedení posunulo víc úspěšných komunálních nebo krajských politiků. Není důležitý jen sjezd strany, ale také vznikající kandidátky, kde prý na čelných pozicích budu právě starostové.“

„Sociální demokracie je dlouhodobě rozpolcena a to opravdu český volič neodpouští,“ zdůrazňuje politolog Mrklas. „Stranu štěpí Miloš Zeman už patnáct let, je tu velký spor o evropskou integraci nebo imigraci. Je tu tedy spor o obecné směřování,“ dodává.

Podle něj je čas rozhodnout, jestli ČSSD bude „starosocialistickou“ stranou, lehce konzervativní, nebo jestli půjde cestou progresivismu. „Lidé ale hlavně této straně nerozumí, protože chvíli mluví tak, chvíli onak a těžko se s ní dokáže někdo dobře identifikovat,“ shrnuje Ladislav Mrklas.

Komentátor serveru Info.cz vzpomíná, že dříve ČSSD reprezentovali zároveň například Zdeněk Škromach a Vladimír Špidla, velmi odlišné osobnosti. „Je pravdou, že postupem času ČSSD tuto pestrost ztratila, například odborář tam už není téměř žádný.“

„Pokud se mluví o otevření strany a zpřístupnění víc kandidátek straně Zelených, tak nejde jen o ně, ale o nezávislé osobnosti z regionu a odboráře. Nakročení k určité pestrosti je jedna z posledních šancí,“ dodává Vratislav Dostál.