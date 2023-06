,Dáváme se do kupy.‘ ČSSD na sjezdu zvolí vedení, řešit bude změnu značky i vlastní úsporný balíček

V Plzni v sobotu odpoledne začne sjezd ČSSD, na kterém delegáti vyberou nové nejužší vedení strany. O post předsedy se ucházejí dosavadní šéf sociální demokracie a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a taky současný místopředseda strany a starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Kromě volebních bodů delegáty celkem dvoudenního sjezdu čeká ještě jednání o změně značky ČSSD. Plzeň 8:00 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 800 původních nominantů ČSSD uspělo letos ve volbách na kandidátkách jiných hnutí či jako nezávislí. | Zdroj: Profimedia

„Musíme zjednodušit naše vizuály, možná i zjednodušit název strany tak, aby v něm zůstalo to podstatné. Aby si lidé vždy, když uvidí symboly sociální demokracie, uvědomili, že je to strana, na kterou se mohli spolehnout, když jim bylo nejhůř,“ popisuje Michal Šmarda.

Kromě změny v komunikaci celé strany chce voličům nabídnout taky alternativu k vládnímu úspornému balíčku.

„Chceme představit vlastní plán, jak dát do pořádku veřejné finance v České republice. Máme vlastní plán, jak ušetřit 180 až 200 miliard korun a zároveň to udělat tak, aby to nedopadlo na pracující lidi, nízkopříjmové skupiny, důchodce a mladé rodiny. Shodu jsme našli, protože vychází z programů, se kterými sociální demokracie měla v minulosti úspěch,“ dodává Šmarda.

Šmardův protikandidát Břetislav Štefan ale tvrdí, že samotné vize nestačí.

„Je to především o přesvědčení, nikoliv o práci na programu, ale o osobním nasazení. Teprve potom vám lidé mohou věřit. Politika je založena na důvěře a my tu důvěru nemáme. Bojíme se toho, díky tomu jsme méně hlasití, takoví otřesení a dáváme se do kupy,“ říká Štefan.



‚Svět nečeká‘

ČSSD po tom, co se nedostala do Sněmovny, přišla o většinu svých příjmů, musela propustit zaměstnance, prodat majetek a celkově upravit své fungování. Podle Štefana ale i v téhle době měla zároveň pracovat na své prezentaci.

„Svět nečeká, je organický, žije a někam se posouvá. Nemůžeme si říct, že nyní děláme něco a pak něco dalšího. Když se to takhle rozfázuje, vyvarujete se chyb, ale také se může stát, že společnost už je jinde. Sice neuděláte chybu a zatáčku pomalu a jistě vyberete, ale už jste jinde. V celém pelotonu jste na konci,“ vysvětluje svou vizi Štefan.

Delegáti sjezdu kromě předsedy rozhodnou taky o místopředsedech. Nominace na dosavadních krajských konferencích získali straníci, kteří posty zastávají teď. Například Daniela Ostrá, Martin Netolický nebo Karel Machovec.

Šmarda i Štefan by ale v nejužším vedení strany rádi viděli taky nějaké starší známé jméno. Třeba Milana Štěcha, Vladimíra Špidlu nebo Lubomíra Zaorálka. Ten takovou možnost nevyloučil.



„Začal jsem o tom uvažovat, nejsem ještě úplně definitivně rozhodnut. Kdyby se ukázalo, že to je z více krajů, tak bych pravděpodobně takovou nabídku přijal. Hlavní důvod je ten, že si myslím, že to bude docela kruciální období pro sociální demokracii. Bylo by velice zlé, kdyby se nám nepodařilo se nyní vrátit zpátky na politickou scénu,“ sdělil Zaorálek.

Mandát vedení by po sjezdu měl být nově tříletý. Doteď delegáti grémium ČSSD volili na dva roky.