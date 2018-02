ČSSD chybí jasné poselství, v nadcházejících volbách musí přitom nabrat druhý dech, říká politolog

ČSSD si v neděli v Hradci Králové zvolí nové vedení strany. Delegáti také budou rozhodovat o tom, jak hluboká bude případná vládní spolupráce s hnutím ANO. Hraje strana o přežití a jakým směrem by se měla vydat? Situaci uvnitř sociálních demokratů v rozhovoru pro Český rozhlas Plus rozebral politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD. Rozhovor Praha 15:00 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stovky delegátů ČSSD se na sjezdu naposledy sešly loni v březnu v Brně, na snímku je bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Hraje podle vás v neděli sociální demokracie o přežití, nebo jde o krizi, která čas od času potká každou stranu, která funguje už delší dobu?

O přežití úplně ne. Strana, která je tady přes jedno století, se dokáže vypořádat i s takovými věcmi, jako je výrazný voličský propad. Zároveň je ale pravda, že sociální demokracie tak hlubokou krizi ještě nezažila a že ji to vybízí k tomu, aby především začala řešit problémy, které se jí za posledních 15 až dvacet let nahromadily, ať už v oblasti personální, nebo politické strategie, protože v tom je v posledních letech velmi slabá.

Milan Chovanec, Jiří Zimola a Jan Hamáček. Tito kandidáti na předsedu jsou pasováni do pozice favoritů. Jak se každý z nich podepsal na stavu, ve kterém je ČSSD dnes?

Samozřejmě že to nejsou nové tváře, po kterých se volalo po velmi chabém volebním výsledku v říjnu loňského roku. V tom mohou být delegáti zklamáni, protože oba dva (Chovanec a Hamáček – pozn. red.) jsou dlouholetými výraznými představiteli sociální demokracie a seděli v dosavadním politickém grémiu.

Na druhou stranu možná sociální demokraté dnes potřebují nejenom nové tváře, ale i někoho, kdo dokáže zúročit politické zkušenosti. V tomto směru Milan Chovanec a Jan Hamáček nabízejí každý něco jiného. Milan Chovanec hovoří o rázném řízení, velmi ostře se v současnosti vymezuje vůči Andreji Babišovi, byť třeba v minulosti vyjednávání s hnutím ANO připouštěl. Jan Hamáček je člověk, který dokáže dosahovat kompromisů, dokáže vyjednávat jak dovnitř politické strany, tak i s politickými partnery. Není ani tak zásadně proti vyjednávání o spolupráci s hnutím ANO na vládní úrovni. Takže přinejmenším v těchto dvou věcech se liší a delegáti budou mít na výběr.

Jak moc by ČSSD poškodilo, kdyby si v neděli zvolila jen předsedu a pak by byl sjezd přerušen?

Jsou různé varianty řešení, o kterých lidé ze sociální demokracie hovoří. Hovoří se o možném přerušení sjezdu, který by se znovu sešel za pár týdnů. Hovoří se o tom, že některé personální volby by mohl provést ústřední výkonný výbor, který má za určitých okolností právo volit místopředsedy. To si myslím ale, že by bylo poměrně dost nešťastné řešení, kdyby se přenášela pravomoc delegátů na kohokoli jiného už jenom proto, že ve stranických orgánech se dají dělat nejrůznější dohody mezi stranickými klikami.

„Potřebujeme se bavit aspoň chvíli sami o sobě bez světel kamer,“ míní statutární šéf Milan Chovanec | Foto: Filip Jandourek

Někteří kandidáti by tak třeba měli mnohem více nebo méně výhodnější pozici. Z tohoto hlediska si myslím, že by sociálním demokratům prospělo, kdyby dokázali zvolit nejenom podstatnou část vedení už v neděli, zároveň ale, kdyby se dostali i k jednoznačné odpovědi, jestli spolupracovat s hnutím ANO na vládní úrovni a dokázali si najít chvíli čas na to, s jakým klíčovým poselstvím chtějí fungovat v nadcházejících měsících, kdy je čekají volby do komunálních zastupitelstev, do třetiny Senátu. Pokud sociální demokracie nechytí druhý dech, tak se krize může jedině prohloubit. Proto si myslím, že jednodenní sjezd je nešťastný zvlášť v této situaci, kdy má strana více otázek, než odpovědí na ně.

Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš i další sněmovní strany čekají na výsledek sjezdu kvůli vyjednávání o vládě. Pokud by se situace v ČSSD úplně nevyjasnila, co by to pro další vyjednávání znamenalo?

Mohlo by se protáhnout, s čímž ale můžeme počítat, protože prezident Miloš Zeman slíbil Andreji Babišovi libovolné množství času pro druhý pokus na sestavení vlády.

Myslíte si ale, že Andrej Babiš bude ochotný čekat?

Nemá důvod nikam spěchat. Dokud nevznikne jeho druhá vláda, stále tu bude jeho první vláda v demisi, se kterou dělá kroky, které dělá kterákoli jiná plnohodnotná vláda. Andrej Babiš nejraději vládne jednobarevně a menšinově, tak on nemá v tuto chvíli, co ztratit.

Zajímavější ale je to, co se odehrává mezi ostatními politickými stranami. Objevují se noví partneři pro možné vyjednávání. Kdyby se opoziční strany dokázali dohodnout, tak by podle mého názoru mohli vymyslet společné aranžmá, které by se obešlo i bez SPD a komunistů. Takže tam bude záležet, kdo bude po víkendu sociální demokracii reprezentovat i proto, aby se dokázala ladit strategie i s těmi dalšími stranami.

Na to mířila moje další otázka: Hnutí STAN ve čtvrtek vyjádřilo ochotu jednat o podpoře vlády hnutí ANO. Bude to něco znamenat třeba i pro volbu předsedy ČSSD?

Myslím si, že ne. Sociální demokracie má v tuto chvíli tolik svých problému, že se nebude příliš soustředit na to, co se děje v ostatních politických stranách, nebo na to, jak se mění jejich postoj vůči vládě hnutí ANO.

Zároveň platí ale, že kdyby byl zvolen předseda sociálních demokratů, který je výrazně kritický k Andreji Babišovi, tak by tam byla šance hledat nějaké průniky v názorech a třeba zkusit společný postup s lidovci, se STAN nebo s Piráty. Takže toto rozhodnutí neovlivní rozhodnutí delegátů sociální demokracie, ale může ovlivnit strategii pro další období.