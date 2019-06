Nevidíme důvod, abychom z vlády odcházeli, řekl Hamáček. Podle něj je důležitý program

Předseda ČSSD Jan Hamáček nevidí důvod, proč by měli sociální demokraté odejít z vlády s hnutím ANO. Nešli do ní, aby řešili problémy koaličního partnera, ale aby prosazovali program. Řekl to ve čtvrtek novinářům po jednání grémia ČSSD. Premiér Andrej Babiš (ANO) by se podle Hamáčka měl sejít s organizátory opakovaných demonstrací. Politici musí dát veřejnosti signál, že její hlas vnímají, uvedl.

