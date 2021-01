Sociální demokraté chtějí vyjednávat o levicové volební alianci. Cílí na odboráře i regionální uskupení

Vedení ČSSD bude vyjednávat o levicové volební alianci s odboráři, nezávislými odborníky, regionálními uskupeními, případně dalšími subjekty, které mají k této straně programově blízko. Vedení k tomu dostalo mandát na předsednictvu strany, které se v sobotu uskutečnilo on-line. Na twitteru to uvedla místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Praha 18:20 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Maláčové bude ČSSD vyjednávat o levicové volební alianci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Memorandum o spolupráci ve volbách už loni na podzim podepsaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09, budou ve sněmovních volbách kandidovat společně v koalici. Volební koalici zvažují také Piráti a STAN. Širší vedení Starostů ji už schválilo, Piráti o schválení koaliční smlouvy hlasují v těchto dnech, výsledky by měly být známy v úterý.

Server SeznamZprávy.cz v uplynulých dnech napsal, že sociální demokraté jednají o volební spolupráci se Zelenými a chtějí zapojit i regionální hnutí. Podle webu jim však nenabízejí rovnocennou koalici, ale místa na vlastní kandidátce.

Sociální demokracie bude vyjednávat o levicové volební alianci s odboráři, nezávislými odborníky, regionálními uskupeními a případně dalšími subjekty, ke kterým máme programově blízko. Vedení @CSSD dostalo na dnešním online zasedání předsednictva k otevření strany silný mandát. pic.twitter.com/DIrKSHsHWZ — Jana Maláčová (@JMalacova) January 9, 2021

Podle předvolebních průzkumů není jisté, jestli by sociální demokraté překročili pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. Například podle modelu agentury Kantar CZ z loňského listopadu by ČSSD dostala 4,5 procenta hlasů, naopak z listopadového průzkumu agentury Median vyplynulo, že by stranu volilo sedm procent lidí. Volby do sněmovny se uskuteční letos 8. a 9. října.

Sociální demokraté šli s podporou jiných stran v některých krajích už do loňských krajských voleb. Například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) při nich vedl ve volbách kandidátku projektu 3PK, ve které vedle sociální demokracie bylo hnutí Společně pro kraj a nezávislí kandidáti.