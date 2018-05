Vláda bez záruk i nefungující pojistky. Tři politologové hodnotí možný kabinet hnutí ANO s ČSSD

Po řadě měsíců jednání je na stole koaliční smlouva i programové prohlášení nově vznikající vlády. Možný kabinet hnutí ANO a ČSSD za podpory komunistů však musí ještě odsouhlasit členská základna sociálních demokratů. Dokumenty tak obsahují „pojistky“ či zavedení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Bude to ale stačit? Stejnou otázku server iROZHLAS.cz položil i trojici politologů. Doporučujeme Praha 6:00 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda ČSSD Jiří Zimola a šéf strany Jan Hamáček | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Na textu je především velmi znát, že vznikal složitě a že dohoda mezi ČSSD a hnutím ANO nebyla úplně jednoduchá. Formulace jsou poměrně obecné, přesné lhůty nebo zadání v dokumentech strany ani nemají,“ řekl například politolog Kamil Švec z Univerzity Karlovy.

Narážel tak na jednu z „pojistek“ ČSSD v souvislosti s trestním stíháním premiéra v demisi a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Sociální demokracie původně požadovala okamžité odstoupení člena vlády v případě prvoinstančního odsouzení.

Danou podmínku ale nakonec strana do koaliční smlouvy neprosadila. „V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti,“ zní aktuální formulace.

Podle Švece jde tak o vágní znění: „Přiměřená doba může být dvě hodiny, týden nebo dva roky.“ Oslovení politologové se tak shodují hlavně v tom, že dodržení daných podmínek bude záležet zejména na „dobré vůli“ šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Obdobně totiž mluví také politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD: „Znamená to, že v tomto případě spíše odejde z vlády jen ČSSD a ne prvoinstančně odsouzený premiér. Andrej Babiš si pak může najít ve sněmovně nového partnera, který bude odsouzeného člena vlády akceptovat.“

Vláda bez záruk

Koaliční smlouva obsahuje i další pojistku, tedy to, že po demisi pětice sociálnědemokratických ministrů padne celá vláda. Pro řešení každodenních problémů může být „opěvovaný článek pět“ důležitý, říká politolog Jelínek. „Všední konflikty by se tím případně řešit daly, včetně možné nevěry hnutí ANO s SPD v Poslanecké sněmovně,“ popsal.

Přesto politolog Jelínek považuje zanesené „pojistky“ v koaliční smlouvě za nedostatečné. „Čekal jsem, že ČSSD v zájmu jakési vlastní hygieny se pokusí odstřihnout co nejvíce od SPD,“ pokračoval. Sociální demokracii se totiž nepodařilo do dokumentu prosadit to, aby z vedoucích funkcí ve sněmovně měli odstoupit zástupci SPD.

Stejný názor má také politolog Josef Mlejnek mladší z Univerzity Karlovy – podle něho dané mechanismy nejsou pro ČSSD žádnou zárukou. „Pokud by byl Babiš odsouzený, může říct, že jde o účelovku a domluvit se s prezidentem na výměně jen pětice ministrů ČSSD,“ popsal.

Podle politologa Švece by tak ČSSD mohla před spolustraníky sázet zejména na programové prohlášení. „Sociální demokracie má pocit, že spíše než koaliční smlouva se jí povedlo programové prohlášení, do kterého prosadila některé své priority,“ pokračoval.

Mezi ně patří například zavedení nemocenské v prvních třech dnech stonání, zákaz privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí či zálohované výživné.

Slabé dokumenty

Podle politologa Jelínka se ale oba partneři vypořádali s programovou částí nově vznikajícího kabinetu příliš rychle. „Předpokládal bych, že když se rodí vláda za účasti ČSSD a podpory komunistů, bude její program výrazně levicovější, než měla Babišova první vláda. Aktuální programové prohlášení ale kopíruje její program,“ uvedl.

Referendum ČSSD O případném vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO a s podporou KSČM rozhodne na schůzích téměř 1100 místních organizací strany 19 tisíc členů sociální demokracie. Hlasování bude tajné a hlasovací lístky se budou kvůli kontrole sčítat dvakrát: přímo v místní organizaci ČSSD a poté v Lidovém domě v Praze. Výsledek vnitrostranického referenda vedení ČSSD oznámí 15. června.

Jde podle něho navíc o věci, ke kterým by dříve nebo později přistoupil i Andrej Babiš. „Usiluje o voličskou skupinu, která dříve podporovala komunisty nebo sociální demokraty,“ doplnil politolog.

„Myslím si, že oba dva dokumenty na to, kolik času bylo na jejich přípravu, jsou mimořádně slabé,“ shrnul Jelínek.

Bude to tak stačit členské základně ČSSD? Ta má o vstupu do vlády rozhodovat v následujících týdnech. Podle politologa Švece bude záležet i na tom, jak se k možnému kabinetu postaví názoroví vůdci.

Proti vládní spolupráci s hnutím ANO se už dříve postavil senátorský klub ČSSD v čele s šéfem horní komory Milanem Štěchem, skeptičtí vůči nové koalici jsou i někteří poslanci (více čtěte ZDE).

ČSSD se navíc ústy místopředsedy a pardubického hejtmana Martina Netolického o víkendu distancovala od spolupráce s komunisty – strana s nimi prý nebude uzavírat žádnou písemnou dohodu. Švec upozorňuje, že jde o distanc od spolupráce s KSČM, což by mezi spolustraníky mohlo straně v referendu přinést body.

Hnutí ANO se navíc nyní s komunisty dostalo do sporu ohledně zahraničních misí – zatímco ANO je chce spolu s ČSSD posílit, předseda KSČM Vojtěch Filip je proti. Pokud bude programové prohlášení kabinetu daný závazek obsahovat, komunisté by novou vlády nemuseli podpořit.