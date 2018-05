Distance od komunistů? ‚Není to až tak špinavé, abych z toho měl děs,‘ říká poslanec ČSSD Veselý

„Vládu sestavuje hnutí ANO, které má primárně sehnat podporu. Jsem rád, že my se s komunisty nemusíme dohadovat,“ hodnotí poslanec ČSSD a exstarosta Písku Ondřej Veselý v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz nově vznikající menšinový kabinet, který počítá s podporou komunistů. Od spolupráce s KSČM se ČSSD o víkendu distancovala – podle vedení strany je dohoda s Vojtěchem Filipem čistě na bedrech hnutí ANO. Rozhovor Praha 17:43 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ČSSD a někdejší starosta Písku Ondřej Veselý | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak hodnotíte aktuální návrh koaliční smlouvy?

Nikdy jsem se netajil postojem, že pokud ve vládě bude trestně stíhaná osoba a pokud bude existovat nebezpečí, že budeme obcházeni prostřednictvím SPD, tak pro mne návrh dostatečný být nemůže. A ani jedna z těchto věcí v něm není. Z návrhu tedy nadšený nejsem.

Takže vás dokument nepřesvědčil?

Přesně tak. Ve sněmovně probíhá hlasovací koalice hnutí ANO s SPD a KSČM. Ve smlouvě ale není žádná záruka, že to tak nadále nebude. A neúčast trestně stíhané osoby je pro mne otázka morálního nastavení. Možná ho mám nepřiměřeně vysoko, to nedokážu posoudit, jsem ale přesvědčen, že pokud jsme moderní evropská země, a ne banánová republika, tak není normální, aby trestně stíhané osoby seděly ve vládě.

Pokud by smlouva obsahovala požadavek, aby o vedoucí funkce v Poslanecké sněmovně přišli zástupci SPD, stačilo by vám to jako pojistka?

V této části by mě to přesvědčilo.

Tolerance komunistů

Nově vznikající menšinový kabinet počítá s podporou komunistů. Je to podle vás problém, nebo vám to nevadí?

Nejsem z toho nadšený, je pro mne alespoň příjemné to, že naše vedení to bere tak, že je to věc hnutí ANO. My jsme partner pro vládu, tu ale sestavuje hnutí ANO, které má primárně povinnost sehnat podporu. Jsem rád, že my se o tom s komunisty bavit a dohadovat nemusíme. Je pro mě třeba naprosto nepřijatelné, kdyby nám komunistická strana měla lustrovat naše ministry.

Přesto byste mohli být součástí vlády. Nezbavujete se tím odpovědnosti?

Samozřejmě to úplně čisté není, ale zase to pro mě není až tak špinavé, abych z toho měl děs. Kdyby to bylo bez toho (vláda bez podpory komunistů – pozn. red.), tak by mi to bylo mnohem příjemnější. S komunistickou stranou úplně sladěn nejsem.

Členy ČSSD čeká o vstupu do vlády referendum, budete tedy hlasovat proti?

Mě to nepřesvědčilo, budu hlasovat proti.

Pokud by ČSSD posléze v referendu schválila koalici s hnutím ANO, respektoval byste rozhodnutí většiny, nebo byste uvažoval o rezignaci na post poslance?

Pro mě ta věc je nepříjemná, nesouhlasím s tím. Není to pro mne ale natolik strašné, abych kvůli tomu uvažoval o odstoupení z poslaneckého mandátu. Přizpůsobil bych se, byť za skřípění zubů. Politice se věnuju už 15 let, takže to není poprvé ani naposledy, kdy se mi něco podobného dělo.

Takže byste posléze ve sněmovně hlasoval v souladu s koaliční smlouvou?

Hlasoval bych podle výsledku referenda, tedy v souladu s prohlášením vlády. I když to není v souladu s mým přesvědčením, tak bych hlasoval podle většiny.

Co říkáte na prohlášení senátorů, kteří se proti spolupráci ohradili? V poslaneckém klubu není nálada vůči spolupráci také úplně pozitivní. Neuvažovali jste s kolegy o podobném kroku?

Určitě ne, chtěli jsme dát prostor jednáním o vládě. Z mého pohledu výsledek vyjednání v poslaneckém klubu také nevzbudil příliš nadšení. Jelikož je ale Jan Hamáček členem klubu, tak se mu nebudeme stavět na zadní.

Ta principiální otázka, když pomineme všechno ostatní, je o tom, jestli nás spolupráce s ANO definitivně dorazí, nebo nás povznese. A ten, kdo si myslí, že nás spolupráce dorazí, se bojí, staví se proti tomu, zvláště když se blíží volby. Senátory čekají volby na podzim, a pokud nás spolupráce dorazí, tak na ně to dopadne s obrovskou silou jako na první.

Podmínky, za kterých by měla ČSSD vstoupit do vlády, jsou už známy. Jaká je nálada ohledně rodící se koalice uvnitř strany?

Může se to lišit region od regionu, v každé části regionu může být významná osobnost se zásadním názorem. Takže se to bude podle mě velmi lišit. Myslím, že je pravděpodobnější ta varianta, že referendum uspěje. Nicméně je otázka, co s tím ještě udělají jména ministrů. Myslím, že s tím mohou ještě hodně zamíchat.

Takže konečné rozhodnutí bude záležet na jménech ministrů?

Neříkám, že budou rozhodující. Pro ty, kdo jsou primárně proti vstupu do vlády s hnutím ANO za těchto podmínek, to asi roli už hrát nebude, ale může to přesvědčit část těch, kteří jsou připraveni vstup do vlády podpořit. Pokud budou nespokojeni s některým z ministrů, mohou potom v referendu vstup do vlády nepodpořit.

Pro vás osobně jsou jména možných kandidátů do vlády, která se objevují v médiích přijatelná? Je to konkrétně třena Jan Hamáček na vnitro nebo europoslanec Miroslav Poche na zahraničí.

To, že do vlády půjde Honza Hamáček, je podle mě v pořádku a beru to jako reálnou věc. Za daleko problematičtější považuji to, pokud je zmiňováno jméno pana Miroslava Tomana jako ministra zemědělství, tedy osoby, která ani není sociální demokrat. Jedním z těch přesvědčovacích důvodů, proč bychom vstupovat do vlády, bylo to, že ministři budou reprezentovat a propagovat naši stranu, což pan Toman určitě dělat nebude.

Jaká je atmosféra ohledně možného vstupu do vlády s hnutím ANO u vás v Jihočeském kraji?

Cítím to tak, že Jiří Zimola tu má silnou podporu a ti, co ho podporují, budou primárně podporovat i vstup do vlády, protože je to jeho přání. Ti, kteří nemají tak silný vztah k Zimolovi, ale budou mít tendenci nepodpořit vstup do vlády.

Další jméno, které v souvislosti s obsazením resortů padá, je i hejtmanka Ivana Stráská, která by mohla zaujmout post ministryně kultury. Jak to vnímáte? Nejde o snahu Jiřího Zimoly dostat se znovu do čela kraje?

To je samozřejmě spekulace, která napadá každého. Nabízí se to. Jak to má být, nevím. Viděl jsem pouze vyjádření Jiřího Zimoly na facebooku, že tato motivace v tom není. Ani jsem nikdy neslyšel, že by se Ivana Stráská snažila stát ministryní kultury. Upřímně, kdyby tuto pozici přijala, tak by mě to velmi překvapilo. Ale nemluvil jsem s ní o tom. Může to sice na první pohled vypadat jako posun z Českých Budějovic, ale z mého pohledu je to sešup dolů.