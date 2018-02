Vláda s Babišem? Sociální demokracie vybírá jen mezi špatnými rozhodnutími, obává se Valachová

Sociální demokracii čeká o víkendu sjezd, na kterém má být zvolen nový předseda strany. Podle místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřiny Valachové je favoritem Jan Hamáček. Proč? A jak se staví k otázce možné účasti ČSSD ve vládě s ANO a jejím předsedou Andrejem Babišem? Odpovídala ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 20:42 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Valachová z ČSSD | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Hamáček má podle Valachové největší šanci ve volbě předsedy uspět. „Vnímám ho jako kandidáta, který je znám schopností dohodou dospět k řešení složitých otázek a věcí. Různorodé proudy, které v sociální demokracii jsou, dokáže semknout,“ vysvětluje.

„V poslanecké sněmovně ukázal, že se dokáže jako místopředseda sněmovny pohybovat velmi obratně a zkušeně. Ať budeme v opozici nebo koalici, potřebujeme silný tah na branku,“ dodává. Oceňuje také jeho znalost cizích jazyků.

Hamáčkovu účast na bývalé vládě, která se podílela na současném pádu ČSSD, Valachová vnímá. Vidí však především jeho pozitiva. „Nikdo z kandidátů to nemá jisté, bude hodně záležet na kandidátech a atmosféře hradeckého sjezdu,“ říká místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD.

Od sjezdu sociálních demokratů očekává zvolení předsedy, prvního místopředsedy a určení mantinelů pro vyjednávání v rámci možného koaličního nebo opozičního vyjednávání. „Převažuje přání, aby nerozhodoval jeden nebo dva z vedení, ale všichni členové sociální demokracie,“ podotýká.

Opozice, nebo koalice?

Všichni hlavní kandidáti na předsedu připouští vládní spolupráci sociální demokracie s hnutím ANO.

„Sociální demokracie je v situaci, kdy se rozhoduje jen mezi špatnými rozhodnutími. Vládní angažmá pro nás bude velmi bolestné,“ domnívá se Valachová.

Jan Hamáček připustil dokonce i vládu ČSSD, které by se osobně účastnil trestně stíhaný premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Jak by strana vysvětlila voličům zásadní otočku v předvolebních slibech? „Pokud to neschválí všichni sociální demokraté, tak se tak nestane,“ ujišťuje.

Podle místopředsedkyně ČSSD není výhrou ani neúčast Babiše ve vládě. „Pokud připustíme, že ANO je Andrej Babiš, tak je těžké hledat řešení, které je pro sociální demokraty výhodné. Vzpomeňte si, jak sociální demokracie dopadla, když Andrej Babiš byl mimo vládu. Že by jí to přineslo volební zisk, se nestalo,“ uzavírá Valachová.