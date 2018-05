Roztříštěný názor na koaliční vládu. Jak by členové ČSSD hlasovali o kabinetu s hnutím ANO?

Proti vládní spolupráci s hnutím ANO se minulý týden vyhranil senátorský klub ČSSD . Nově vznikající kabinet přitom musí ještě schválit vnitrostranické referendum. Redakce proto oslovila přední členy ČSSD – krajské předsedy sociálních demokratů, poslance a europoslance i hejtmany – a zeptala se jich, co si o vstupu do vlády myslí oni.

„Jsem pro vstup do vlády.“ Takový je ve zkratce názor necelé poloviny sociálních demokratů, kteří odpovídali v anketě serveru iROZHLAS.cz. Dotaz zněl: jste pro to, aby si ČSSD plácla s hnutím ANO? Větší část z oslovených je však stále na vážkách, případně koaliční spolupráci přímo odmítla.

V krajích by vstup do vlády podpořila zhruba polovina oslovených šéfů tamních buněk. „Máme odpovědnost nejen vůči sociální demokracii, ale především vůči občanům,“ reagoval na dotaz třeba předseda olomoucké organizace Jiří Zemánek.

Ano, ale…

Velká část z těch, kteří by pro nově vznikající kabinet zvedli ruku, také argumentuje tím, že musí být dodrženy základní podmínky, které si ČSSD klade. To je třeba odstoupení člena vlády v případě prvoinstančního odsouzení nebo pád celé vlády v případě demise všech sociálnědemokratických ministrů.

Červenou vládě za současné situace by naopak dal šéf ČSSD na Ústecku Miroslav Andrt nebo pražský předseda Petr Pavlík – shodně jim vadí vládní angažmá trestně stíhané osoby. Konkrétně jde o Andreje Babiše obviněného v kauze Čapí hnízdo, sociální demokracie si na svém posledním sjezdu odhlasovala, že je to pro ni problematické.

Oběť ČSSD

V poslaneckém klubu oproti tomu převažuje spíše nevyhraněný názor. Zákonodárci jsou zdrženliví a čekají na to, co šéfové strany, tedy předseda Jan Hamáček a Jiří Zimola, dojednají. Ti – vzhledem k tomu, že vedou jednání o možné koalici – nejsou v anketě zahrnuti.

„Dosud nevíme, s jakým výsledkem budou jednání mezi ČSSD s ANO uzavřena, proto jsem zatím zdrženlivý,“ vysvětlil například Roman Sklenák, který ve sněmovně nahradil expremiéra Bohuslava Sobotku.

Jednání o vládě Republikový výbor ANO v úterý podpořil další vyjednání s ČSSD o společné vládě. Špičky hnutí podle místopředsedy Jaroslava Faltýnka dostaly informaci o podmínkách ČSSD pro koaliční vládu a vzaly je pouze na vědomí. Koaliční smlouva by mohla být podle Faltýnka hotova do konce týdne. Podmínky sociálních demokratů nechtěl komentovat.

Neutrálně se vyjádřila také Alena Gajdůšková: „Nemám nyní aktuální informace, takže nevím. Pokud ale do toho sociální demokracie půjde, bude se obětovávat. Osobně si nemyslím, že je vstup do vlády úplně dobře.“

Jasně proti vznikajícímu kabinetu se za aktuálního stavu z poslanců postavil jako jediný Ondřej Veselý. „Pokud by byla členem vlády trestně stíhaná osoba, jsem proti. V opačném případě, za splnění podmínek našeho vedení, bych si vládu dovedl představit,“ uvedl.

Redakce oslovila také europoslance a hejtmany, a to včetně Jiřího Běhounka, který působí ve funkcích poslance a hejtmana jako nestraník. A jejich reakce? Vesměs neutrální. Třeba podle europoslance Jana Kellera záleží na navržených ministrech za ČSSD.

Europoslanec Miroslav Poche, který by mohl usednout do křesla ministra zahraničí, zase uvedl, že nechce komentovat nabídku, která zatím není ani na stole. Z hejtmanů by třeba plzeňský hejtman Josef Bernard vládu s hnutím ANO nepodpořil, naopak jeho spolustraník z Pardubicka a čerstvý místopředseda strany Martin Netolický by byl pro.

Kristýna Novotná