‚Do vlády se nehrneme.‘ Pravice by po konci ČSSD podpořila výměnu premiéra, SPD úřednickou vládu

Pokud ČSSD odejde z vlády, jsou předčasné volby krajní řešení. Možnost je ještě kabinet bez Andreje Babiše z hnutí ANO. Tak ve zkratce reagovali šéfové klubů většiny opozičních stran v anketě iROZHLAS.cz. Jít do vlády s trestně stíhaným premiérem odmítl i Radek Koten z SPD, jehož podpora by pro ANO mohla být po rozpadu koalice klíčová. Koten ale zároveň přiznal, že by se hnutí nejdříve poradilo s prezidentem. Kdo zatím mlží, je KSČM. Anketa Praha 6:00 14. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Určitě bych šel nejdřív do sněmovny zjistit stanovisko jednotlivých stran a hnutí, jak se k takové situaci staví,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden.

Pokud by ministři ČSSD z vlády odešli, řešit by chtěl nejdřív možnost kabinet zrekonstruovat. Kdyby i tato jednání zkrachovala, připustil předčasné volby.

Hamáček řekl, že Zeman je připraven odvolat Staňka k 31. červenci. Demisi ministrů ČSSD ale nevyloučil Číst článek

Sociální demokraté o možném opuštění kabinetu hovořili kvůli postoji prezidenta Miloše Zemana, který za více než šest týdnů nevyhověl Babišovu návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Prezident sice tento pátek Janu Hamáčkovi řekl, že je připraven k 31. červenci Staňka odvolat, šéf sociální demokracie přesto konec ve vládní koalici nevyloučil.

Server iROZHLAS.cz ještě před páteční schůzkou v Lánech oslovil špičky všech sněmovních opozičních stran, aby zjistil, jestli by do vlády s hnutím ANO šly, a případně za jakým podmínek.

Zároveň se jich ptal i na variantu předčasných voleb. Tomu by musel předcházet návrh na rozpuštění Poslanecké sněmovny, k čemuž je potřeba třípětinová podpora všech poslanců.

Vládní angažmá

„Do vlády Andreje Babiše bychom v žádném případě nešli. Pokud hnutí ANO v Poslanecké sněmovně navrhne předčasné volby, tak tento návrh podpoříme,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Stejný postoj zastává také předseda klubu lidovců Jan Bartošek. „Česká republika má mít vládu vzešlou z voleb s politickým mandátem. V případě, že současná vláda padne, tak jsme pro rozpuštění sněmovny a nebudeme podporovat ani úřednickou vládu,“ řekl.

Petříček: Ministři ČSSD jsou připraveni rezignovat. Vadí mi nedodržování Ústavy Číst článek

Otázku, jestli by KDU-ČSL vládní angažmá skutečně nezvážila, razantně odmítl. „Andrej Babiš hledá podporu pro svoje hnutí dlouhodobě u komunistické strany a SPD, a to pro nás není partner, protože v tomto chování by se určitě nic nezměnilo. Takovýto partner je pro nás nepřijatelný,“ doplnil.

Obdobně mluví i sněmovní lídr hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Jan Farský. „Do vlády se nehrneme. Pokud ANO bude trvat na tom, že nejlepším z nich je trestně stíhaný politik s minulostí agenta StB, který pro vlastní kauzy nemá čas řídit stát, pak naši podporu určitě nemá. A řešením je i rozpuštění sněmovny a předčasné volby,“ míní.

Výměna premiéra

Odlišná situace by podle Farského mohla nastat, kdyby hnutí ANO vyslalo do čela kabinetu jiného zástupce. V takové případě by mohlo hnutí STAN názor změnit. „Pokud by se vláda zavázala k odpovědnému hospodaření rozpočtovému i environmentálnímu, a stvrdila naši západní orientaci a pozici v Evropské unii a NATO, pak bychom byli schopni takovou vládu vítěze voleb tolerovat,“ doplnil.

„Do vlády s trestně stíhaným premiérem bychom nešli. Nicméně v případě odchodu ČSSD z vlády bychom se poradili s panem prezidentem, jak to vidí on.“ Radek Koten (poslanec SPD)

Výměna na postu premiéra by znamenala odblokování celé situace – pokud by tedy ministři ČSSD nakonec skutečně složili své mandáty – také podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ačkoli tvrdí, že by šlo i tak o formalitu a Babiš by si podle něj na kabinet nadále zachoval vliv.

„Pokud bychom se měli rozhodovat pouze mezi pokračováním ostudy v čele s panem Babišem a předčasnými volbami, tak upřednostníme zájem této země a budeme se snažit podpořit tu variantu, aby Andrej Babiš nebyl předsedou vládu. To ale může být i cesta předčasných voleb,“ popsal Kalousek.

Zrekonstruovaný kabinet v čele s Babišem by se nelíbil ani Pirátům. „Jestli si pan premiér myslí, že bude pokračovat v čele, tak takovou vládu určitě nepodpoříme,“ řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Pokud by ale došlo k výměně na postu předsedy vlády, jsou i Piráti podle Michálka ochotní o podpoře vlády jednat. Předčasné volby označil za krajní řešení.

SPD v záloze

Jenže Andrej Babiš už před časem prohlásil, že sám nikdy z postu předsedy vlády dobrovolně neodstoupí. Zbývá tak možná podpora komunistů, kteří už nyní menšinový kabinet tolerují, či SPD, které je v záloze jako možný koaliční partner zas podle prezidenta Miloše Zemana.

Odvolání ministra kultury se vyřeší, teď jde o Šmardu, řekl Babiš. Další postup nechává na ČSSD Číst článek

KSČM však zatím ohledně svého postoje mlží. „Toto je předčasné uvažování. Pokud ta situace nastane, svoláme výkonný výbor a budeme se držet doporučení, které projedná a schválí,“ reagoval na dotaz předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik.

A SPD posle slov předsedy bezpečnostního výboru Radka Kotena – podobně jako ostatní opoziční strany – do vlády jít s trestně stíhaným premiérem nechce. „Nicméně v případě odchodu ČSSD z vlády bychom se poradili s panem prezidentem, jak to vidí on,“ nastínil.

Podle Kotena by pak mohla být ve hře také vláda složená z odborníků. „Podporu bychom zvážili za podporu a prosazení našeho programu a námi navrhovaných zákonů,“ doplnil s tím, že předčasné volby by hnutí nepodpořilo.