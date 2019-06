ČSSD přečkala éru nacismu, komunismu a přečká i éru Babiše, říká politolog Jelínek

Sociální demokracie utržila další ránu v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Měla by ČSSD zůstávat ve vládě poté, co předběžná zpráva Evropské komise viní premiéra Andreje Babiše (ANO) z rozsáhlého a dlouhotrvajícího střetu zájmů? O tématu v Českém rozhlasu Plus mluvili komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser a politolog Lukáš Jelínek.

