ČSSD chybovala ve financování kampaně do sněmovny, hrozí jí pokuta sto tisíc korun

Česká strana sociálně demokratická nevykázala všechny náklady kampaně do sněmovních voleb v roce 2017. V účetnictví jí chybělo 1 486 000 korun, které zaplatila za projekt Česko 20+. Vyplývá to z kontrolního protokolu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který má Radiožurnál dispozici. Straně teď hrozí pokuta až sto tisíc korun. ČSSD se závěry kontroly nesouhlasí a chce se bránit u soudu. Dokumenty Praha 18:03 16. prosince 2019

„Najít směr pozitivního vývoje České republiky v klíčových oblastech života v příštích 20 letech,“ psala o projektu Česko 20+ před dvěma lety ČSSD. Zahrnoval webovou stránku, debaty s politiky i billboardy. ČSSD za projekt podle protokolu dohledového úřadu zaplatila zhruba tři miliony korun (protokol můžete zhlédnout na konci článku). Z velké části se jednotlivé akce odehrály během oficiální kampaně před sněmovními volbami v roce 2017.

„Byl to projekt, který v řadě ohledů neplnil znaky volební kampaně. S občany nad jejich názory diskutovali čelní představitelé strany a to v desítkách měst, v pronajatých sálech. V těch sálech byly umístěny propagační předměty ČSSD,“ vysvětlil vysvětlil člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý. „Ty debaty byly živě přenášeny na sociální síti. Šlo vlastně o produkt politického marketingu. Navíc zpracovaný profesionální agenturou, který měl sloužil k propagaci strany,“ doplnil Outlý.

ČSSD sama do nákladů volební kampaně zahrnula zhruba 300 tisíc korun, které za projekt zaplatila. Podle kontrolorů to ale mělo být o téměř milion a půl víc. Strana taky hradila některé faktury z jiného než volebního účtu. Celkem úřad napočítal tři provinění. ČSSD teď hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

„Podobně jako u ostatních kontrolovaných stran je nyní na úřadu, jakou cestu dalšího řízení zvolí. Může jít buď o klasické správní řízení, nebo zadání příkazu o uložení pokuty. Případnou výši sankce nyní nemůžeme blíže specifikovat, nicméně úřad se bude držet v rozmezí, které mu stanovuje zákon,“ vysvětlila další postup mluvčí dohledového úřadu Linda Hrubešová. Princip je takový, že pokuta se ukládá za nejvážnější přestupek, ale hodnotí se taky, kolik porušení zákona bylo a jak jsou závažná.

Limit je 90 milionů

ČSSD proti závěrům kontrolorů podala námitky s tím, že projekt s kampaní nesouvisel. Jeho cílem prý nebylo tlumočení slibů strany, přesvědčování občanů, ani „vdmychávání“ představ, jak se doslova píše v dokumentu, kterým dohledový úřad námitky zamítl.

„Dohledový úřad nám tam započítává i částky, které byly vynaloženy před započtením volební kampaně, to znamená před vyhlášením voleb. Pokud bychom to brali takhle, tak jakýkoliv výdaj bude vždy započten do té nejbližší kampaně. On nám započetl větší část, než my si myslíme, že nám započítat měl,“ nesouhlasí se závěry kontroly místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý. Doplnil, že strana se kvůli rozhodnutí úřadu obrátí s žalobou na správní soud. Případnou pokutu by ale zaplatila.

Kvůli vyšším než původně uvedeným nákladům jsou celkové výdaje za volební kampaň u ČSSD necelých 87 milionů korun. Limit je u sněmovních voleb 90 milionů. Nová pravidla poprvé platila právě před posledními volbami do sněmovny.

Dohledový úřad se kvůli pochybnostem v souvislosti s kampaní do sněmovních voleb rozhodl na jaře zkontrolovat šest stran. Šlo o ANO, ČSSD, ODS, SPD a také Realisty a Zemanovce. U hnutí SPD úřad zjistil 17 pochybení, u ODS 12 nedostatků. Na výsledky kontrol u zbylých uskupení se zatím čeká. Úřad začal s kontrolou voleb s prodlevou kvůli průtahům v začátcích fungování této instituce, která vznikla v roce 2017.

