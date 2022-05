ČSSD a Zelení půjdou do podzimních voleb v Praze spolu, povede je Šabatová

Zástupci pražské ČSSD a Zelených ve čtvrtek podepsali memorandum o spolupráci do podzimních komunálních voleb. Jejich kandidátem na primátorku bude bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová. Orientovat se chtějí na bydlení, životní prostředí, dopravu či sociální oblast. Konkrétní program a kampaň představí na začátku června. Novinářům to ve čtvrtek řekli kandidáti obou stran. Praha 13:15 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ochránkyně lidských práv Anna Šabatová bude kandidovat na pražskou primátorku | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

V uplynulých volbách v roce 2018 se ČSSD ani Zelení do zastupitelstva Prahy nedostali.

„Po řadě rozhovorů a debat mezi sociálními demokraty a Zelenými se dospělo k tomu, že se půjde společně. To je něco, co mě strašně moc potěšilo. Vážím si toho, že když projekt měl jasné obrysy, tak přišli za mnou a nabídli, abych se postavila do čela kandidátky. Je to něco, čemu já důvěřuji a fandím,“ řekla Šabatová. Za Zelené v minulosti kandidovala do Senátu.

Jako důvod ke spolupráci uvedli zástupci ČSSD a Zelených programovou blízkost obou stran.

„V aktuální koalici (na magistrátu) se daří pozitivní věci a my se bojíme preferencí, kdy by se v Praze mohla vrátit k moci ODS. Moje osobní zkušenost je, že by to nemuselo být pro Prahu dobré. Například v dopravě by to bylo velké ohrožení,“ řekl zastupitel Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).

Ve volebním programu se strany zaměří na bydlení, budou chtít předložit návrhy změn zákona, které by usnadnily vybudování bytů. Dalšími klíčovými oblastmi budou sociální služby, doprava, životní prostředí či energetika. Konkrétní program představí v červnu, kdy podepíšou koaliční smlouvu a následně zahájí kampaň.

Cílem je získat ve volbách dvouciferný výsledek. Povolební spolupráci vylučují s ODS a SPD, naopak jako potenciální koaliční partnery označili STAN, Piráty či Prahu Sobě.

Na kandidátce se budou za Šabatovou střídat sociální demokraté a zelení. Dvojkou bude předseda ČSSD Prahy 10 Miroslav Dvořák, třetí Žaloudek, čtvrtý Lukáš Ulrych (ČSSD) a pátá Anna Junková (Zelení). Na kandidátce je i bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD) nebo exministři Tomáš Petříček (ČSSD) a Jiří Dienstbier (ČSSD).

Ti jsou však na nevolitelných místech. Podle Šabatové to znamená, že potlačili svá ega a jsou garanty mladších kandidátů před nimi. Zelení i ČSSD shodně uvedli, že v uplynulých měsících prošli generační obměnou.

Spolupráce se rozšiřuje rovněž na některé městské části. Obdobné memorandum strany podepsaly v Praze 2 a brzy by se tak mělo stát i v osmé a desáté městské části.

ČSSD vládla v Praze v minulém volebním období společně s ANO a Trojkoalicí, jejíž součástí byli Zelení. Ve volbách v roce 2018 však dostali kandidáti ČSSD pouhých 2,87 procenta hlasů, což jim ke vstupu do městského zastupitelstva nestačilo. Ještě méně hlasů dostali Zelení, které podpořilo 1,84 procenta voličů.