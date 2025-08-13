ČT odsuzuje nenávistné komentáře vůči pořadu Chi Chi na gauči. Reflektuje potřeby menšin, uvedla
Česká televize důrazně odsuzuje jakékoli výzvy k násilí a nenávistné komentáře směřované k pořadu Chi Chi na gauči, jeho tvůrcům a účinkujícím. Podle ČT jsou takové projevy v demokratické společnosti nepřijatelné a v přímém rozporu s hodnotami tolerance, respektu a vzájemného porozumění, na nichž stojí veřejná služba. ČT to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Pořad se věnuje tématu drag queens, od konce července je dostupný na iVysílání.
Talk show Chi Chi na gauči hostí osobnosti nové generace drag performerů a performerek. Pořad se věnuje formativním zážitkům z dětství, hodnotí módní „prohřešky“ z televizních pořadů a sdílí každodenní zážitky drag queens od nákupů bot s podpatky velikosti 46 až po zkušenosti s diskriminací.
Pojem drag queen označuje muže, který se pomocí přehnaného líčení a oblečení stylizuje jako žena.
„Stejně tak se ale citlivě dotýká lidskoprávní a osobní stránky LGBTQ+ životů a zdůrazňuje, že drag může být cestou k osvobození a emancipaci,“ uvedla ČT při představení pořadu.
„Kritická diskuse je legitimní a vítaná, musí však vždy probíhat kultivovaně, bez osobních útoků, nenávisti a zastrašování. Česká televize bude své tvůrce a spolupracovníky nadále chránit a podporovat v jejich práci, která má za cíl obohacovat veřejnou debatu a přinášet rozmanité pohledy na svět kolem nás,“ uvedla ve středu ČT.
Talkshow podle České televize uvádí témata týkající se všech diváků - od duševního zdraví a mezilidských vztahů až po vzájemný respekt a přijetí.
Vychází také z mezinárodních trendů, kdy se drag stal běžnou součástí televizní zábavy i ve veřejnoprávních médiích v zahraničí.
Pořad Chi Chi na gauči vznikl v souladu s Kodexem České televize s cílem nabídnout divákům rozmanitou tvorbu, která zaujme veřejnost a současně reflektuje potřeby menšinových skupin, sdělila ČT.