Česká tisková kancelář bude mít nového generálního ředitele. Rada do funkce zvolila Jaroslava Kábeleho

Novým generálním ředitelem České tiskové kanceláře bude v příštím šestiletém období dosavadní ředitel strategie a rozvoje agentury Jaroslav Kábele. Do funkce jej v úterý po veřejném slyšení kandidátů zvolila Rada ČTK. Získal pět hlasů ze sedmi. Kábele bude jmenovaný do funkce na příštím zasedání rady 17. dubna. Funkční období současného generálního ředitele Jiřího Majstra končí 10. června. Majstr stál v čele České tiskové kanceláře 12 let.

