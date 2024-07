Čtrnáct vodáků v kempech na jihu Čech postihly průjmy a zvracení. Co potíže způsobilo, není zřejmé

V kempech na jihu Čech zasahovala záchranná služba. V posledních dnech v nemocnicích skončilo celkem čtrnáct vodáků kvůli velkým zažívacím a střevním potížím. Informovali o tom jihočeští záchranáři. Zatím není jasné, co akutní průjmy a zvracení způsobilo. České Budějovice 19:39 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle mluvčí jihočeské záchranné služby mohlo jít o potíže způsobené sluncem (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Průběh zdravotních problémů popisuje několik desítek lidí velmi podrobně na sociálních sítích. Jednou z nich je Natálie Řezáčová, které se udělalo špatně v tábořišti U Kelta.

„Myslela jsem si, že je to z jídla, tak jsem se šla vyzvracet. Po dvaceti minutách to začalo znovu, takže vlastně všechno, co jsem v sobě měla, šlo opět ven. Šla jsem si pak lehnout, že to bude lepší, že se z toho vyspím, ale takhle to pokračovalo celou noc až do sedmi do rána, kdy se všichni probudili a pak jsme to začali řešit. Další tři lidi z naší party to schytali z neděle večer na pondělí,“ vypráví.

Natálie dodává, že potíže měli i její kamarádi, nikdo z nich ale do nemocnice nemusel. Záchranná služba tam ale odvezla celkem čtrnáct lidí.

Co průjmy a zvracení způsobilo, zatím není úplně jasné, říká primář interního oddělení nemocnice v Českém Krumlově Jiří Holý.

„Někteří u nás zůstali, ale brzo, když se ten stav nějakým způsobem stabilizoval, byli schopni něco udržet v žaludku, tak byli zase propuštěni, na jejich žádost. Zatím nemáme prokázáno, že by za tím byla bakteriální infekce,“ říká Holý.

Podle mluvčí jihočeské záchranné služby Zuzany Fajtlové přivezli záchranáři vodáky do nemocnice z kempů ve Zlaté Koruně, Spolí a U Trojice. Podle ní mohlo jít o potíže způsobené sluncem.

„Celý den byli na vodě bez pokrývky hlavy na přímém slunci, takže my nevíme, jestli to je z jídla, nebo ze slunce. Oni mohli mít úpal,“ uvedla.

Hygienici v kempech následně provedli kontrolu a žádné chyby nenašli.