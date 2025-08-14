Čtvrť Cibulky se může stát památkovou zónou. Praha 5 chce zabránit bourání zdejších historických vil
Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní městské části a v němž s ochranou a jejími navrhovanými parametry souhlasili. Praha 5 usiluje o památkovou ochranu vilových čtvrtí na svém území několik let i v souvislosti s případy, kdy majitelé chtěli zbourat historické vily.
Vilová kolonie Cibulky je podle návrhu ministerstva v pražském měřítku ojediněle dochovanou oblastí s jednotícími architektonickými prvky. „Je dokladem poválečné plánovací invence nově vzniklé Československé republiky,“ uvedlo ministerstvo. Návrh po souhlasu Prahy 5 dále poputuje k projednání na magistrát.
Karel Gott bude mít své náměstíčko. Návrh na přejmenování lokality u Bertramky podpořila Praha 5
Číst článek
Navrhovaná zóna od západu navazuje na hranici areálu usedlosti Cibulka s parkem, jižní hranici tvoří železniční trať, z východu je vymezená ulicemi V Cibulkách a Fabiánovou a ze severu je ohraničená ulicí Píseckého a hranicí přírodního parku Košíře – Motol. Jakékoliv stavební úpravy či novostavby v této oblasti budou muset v případě vyhlášení zóny povolit památkáři.
Radnice Prahy 5 požádala v roce 2022 o rozšíření Městské památkové zóny Smíchov vyhlášené v roce 1993 i na oblast Cibulek, a to v souvislosti se snahami o demolici vily z počátku 20. století v ulici Nad Výšinkou. Ta se nakonec po odporu místních obyvatel i samospráv neuskutečnila, radnice však chtěla do budoucna podobným případům zabránit.
Podle v pondělí schváleného dokumentu Národní památkový ústav (NPÚ) uvedl, že zvětšení stávající smíchovské památkové zóny je nevhodné a doporučil, aby se nejcennější vilové čtvrti staly samostatnými památkovými zónami.
Práce v Praze, byt v Pardubicích? Ceny bydlení a dopravní dostupnost táhnou mladé na východ Čech
Číst článek
To se týká právě Cibulek a rovněž Malvazinek. Rozšiřování stávajících zón je podle NPÚ problematické, protože se při něm posuzují i stávající části, u kterých hrozí, že od doby vyhlášení doznaly změn a již by nesplňovaly požadavky pro památkovou ochranu.
„Rozhodnutí ministerstva kultury podpořit prohlášení vilové kolonie Cibulky za památkovou zónu vítáme a jednoznačně podporujeme,“ uvedl na webu starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS). Dodal, že městská část má zájem jednat o rozšíření památkové ochrany i na další oblasti s podobně cenným charakterem, jako jsou například právě Malvazinky.
Zatím poslední památková zóna v metropoli podle informací radnice vznikla před více než 20 lety ve Střešovičkách v Praze 6.