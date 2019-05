Přehled tisku: mistrovské zkoušky pro řemeslníky, zpožděné vlaky v Česku a zájem o operace kyčlí

Čtvrteční noviny informují o chystaném zákonu ve školství, který by zavedl mistrovské zkoušky pro řemeslníky. Dočtete se i o tom, že v Česku má každý sedmý vlak zpoždění. A o miniinvazivní operace kyčelního kloubu je u nás zájem, provádějí je však pouze v plzeňské nemocnici. Přehled tisku pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:20 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku má zpoždění každý sedmý vlak | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

V létě by podle deníku E15 mohl být předložen návrh zákona, který by zavedl mistrovské zkoušky pro řemeslníky. Připravuje ho ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO. Schopnosti vyučených řemeslníků s pětiletou praxí by posužovali zástupci cechů. Museli by před komisí kromě zhotovení mistrovského díla třeba prokázat schopnost řídit zakázku.

Motivace učňů i známka kvality. Ministerstvo školství bude pokračovat v přípravě mistrovských zkoušek Číst článek

Zájem o zkoušku je prý už teď velký. V tuhle chvíli by se podle slov ministra průmyslu a obchodu přihlásilo 500 lidí a největší zájem mají elektrikáři.

Mladá fronta Dnes

V Česku má zpoždění každý sedmý vlak, píše čtvrteční Mf Dnes. Za zpoždění nejčastěji může špatné počasí nebo komplikace na trati. Zhruba každé druhé zpoždění tak vznikne z důvodů, které zaměstnanci železnice nemůžou předvídat. Nejpřesnější jsou osobní vlaky, později naopak jezdí rychlíky a dálkové vlaky.

Česko si oproti sousedům nevede v přesnosti příjezdů špatně, ale na rozdíl od Německa nebo Slovenska máme málo vícekolejných tratích. Z okolních států je v příjezdech nepřesnější Rakousko, kde loni zaznamenali jen 4 procenta zpoždění. Stejně jako Česko a většina evropských zemí používá hranici pěti minut, zatímco například u německých vlaků se zpoždění pod šest minut za zpoždění vlastně nepovažuje.

Regionální Deník

O miniinvazivní operace kyčelního kloubu je v Česku velký zájem. Operují je třeba lékaři z fakultní nemocnice v Plzni, uvádí regionální Deník. Aktuálně v nemocnici provádí dvě operace týdně, na čekačce jsou stovky lidí. Doba rekonvalescence je mnohem kratší, i proto tuto metodu vyhledávají nejčastěji profesionální sportovci.

Přehled nejzajímavějších zpráv na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Právo

Informatik z brněnského Vysokého učení technického přispěl k odhalování padělaných podpisů, dočtete se v Právu. Vyvíjí speciální tužku, která pomůže odhalit sklon, přítlak a rychlost při podepisování. To jsou veličiny, které zkoumají grafologové, když zjišťují pravost podpisu. Na rozdíl od tvaru podpisu je totiž není lehké napodobit.

Vývojář Jan Pawlus Právu řekl, že odhalí padělaný podpis tak, že ho sami padělají. A to právě pomocí speciální tužky a připojení do 3D tiskárny. Zatímco s rychlostí už se Pawlusova tužka vypořádala pomocí senzorů, s ostatním je zatím problém.