Přehled tisku: na trh míří levná auta, hrozí zdražení léků a v Chomutově mají problémy s medvědy

Lidové noviny přináší informaci o tom, že léčiva nejspíš kvůli povinnému zveřejňování cen zdraží. Hospodářské noviny naopak píší, že se na český trh dostane vlna levných nových vozů značky Škoda a Volkswagen. Deník zase informuje, že v chomutovském Zooparku medvědi brtníci vyhloubili noru až za hranici svého výběhu. To nejzajímavější ze čtvrtečního tisku pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 11. října 2018

E15

V kasinech opět začínají přibývat herní automaty. Podle deníku E15 se jejich počet od začátku roku zvýšil o více než čtvrtinu na skoro 40 tisíc. Na začátku roku automatů výrazně ubylo kvůli přísnějším podmínkám na software strojů.

Výrazný úbytek herních strojů na začátku roku byl podle deníku jen důsledkem delšího schvalovacího procesu. Získání certifikátu od Elektrotechnického zkušebního ústavu trvá obvykle tři měsíce. Většina povolení vypršela na přelomu roku a podnikatelé je nestihli obnovit v čas. Teď ale potřebná povolení získávají pomalu znovu, a proto automatů přibývá.

Mladá fronta Dnes

Ve školách můžete od září potkat mezi zaměstnanci i třeba překladatele pro děti cizinců. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Ministerstvo školství tím reaguje na přibývající pracovníky ze zahraničí. Často se stěhují i s dětmi, které se ale s češtinou předtím nikdy nesetkaly.

Překladatelé tak pomáhají učitelům nejen domluvit se samotným žákem, ale i s rodiči. Můžou si předávat potřebné informace o škole, začleňování do kolektivu a vzdělávání v Česku. Novinka by se mohla hodit třeba v mladoboleslavské Škodovce, kde často pracují Ukrajinci, Poláci, Číňani nebo Mongolové, jak píše deník. Děti cizinců tam mají speciální výuku češtiny a učitelé se jim snaží víc věnovat.

Regionální Deník

V chomutovském Zooparku si medvědi brtníci vyhloubili jednu noru až za hranici svého výběhu, informuje Deník. Podle něj nešlo o snahu utéct. Vedení Zooparku ale vyhodnotilo, že všech pět nor je moc blízko u plotu a nechali je zalít betonem.

Lidové noviny

Léky by mohli kvůli povinnému zveřejňování nákupních cen zdražit. Píšou o tom Lidové noviny. Nemocnice nákupní ceny léčiv zveřejňují poté, co je k tomu vyzval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. Tím ale v některých případech porušují dohodu o mlčenlivosti.

Z příkazu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha přitom vyplývá, že se smějí zveřejňovat jen ceny, u kterých to není v rozporu se smlouvou. Podle advokáta Karla Svobody si řada nemocnic před zveřejněním neuvědomila důsledky. Je možné, že firmy dovoz přeruší a některé léčiva budou kvůli tomu chybět.

Hospodářské noviny

Na český trh míří vlna zlevněných nových aut. Tak zní titulek Hospodářských novin. Automobilky se budou zbavovat aut, která nesplňují přísnější pravidla pro měření emisí. Vozy, které výrobci nestihli prodat do září, registrovali přímo na sebe. Podle poradenských firem se teď objeví na trhu výrazně levněji.

Jsou to nová auta, ale v technickém průkazu je jako první vlastník vedená automobilka. Už to může mít vliv na cenu, i když s nimi ještě nejezdil. V Česku se jedná hlavně o vybrané modely značek Škoda a Volkswagen. Vozy se nejspíš dostanou i do autobazarů. Ty ale neočekávají, že by se plošně snížili ceny ojetých aut. Výprodej bude jen dočasně, dokud z trhu úplně nezmizí.

Právo

Další člen plzeňské zásahové služby čelí trestnímu stíhání. Problémy měl už jeden z důstojníků za loňské vyhrožování řidiči zbraní. Teď je podle deníku Právo člen zásahovky obviněný za nehodu v opilosti. Policista narazil do plotu rodinného domu, nic ale nenahlásil a odešel. Státní zástupce si je podle biologických stop z airbagu a svědectví jistý, že za nehodu mohl policista.