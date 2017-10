Sčítání finišuje. Drtivě vítězí ANO, ODS předběhla Okamuru. TOP 09 je nad 5 %

Po sečtení hlasů z 90 procent volebních okrsků s velkým odstupem volby vyhrává hnutí ANO, které získalo 29,87 procenta. Na druhém místě je ODS s 11,20 procenty. Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury je na třetím místě 10,75 procenta, čtvrtí jsou Piráti s 10,65 procenta a na pátém místě se umístila KSČM s 7,99 procenta. Praha 15:30 21. 10. 2017 (Aktualizováno: 17:46 21. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební štáb hnutí ANO a čekání na příchod Andreje Babiše | Zdroj: ČTK

Velký propad zaznamenává ČSSD, která prozatím získala 7,32 procenta, KDU-ČSL 5,82 procenta a pětiprocentní hranici zatím těsně překročilo STAN s 5,15 % a TOP 09, která má 5,12 % hlasů.

Volební účast je na 60,69 %.

Zatímco politici ANO, SPD, Piráti i ODS se v prvních reakcích radovali, zklamání je evidentní hlavně ve štábu ČSSD. Sociální demokraté už mluví o odchodu do opozice a mimořádném sjezdu. Lepší výsledek čekali i komunisté.

Nadšení nejsou ani lidovci, drama zažívají politici STAN a TOP 09. Obě uskupení se ale nakonec zřejmě do sněmovny dostanou.

První hlasy přišly za 22 minut

Hlasy z prvního letos z prvního okrsku v Kostelci nad Vltavou na Písecku dorazily ve 14.22, o tři minuty později než při minulých sněmovních volbách. Své hlasy tam odevzdalo 22 voličů, volební účast byla 47 procent.

S problémy se potýkal web Českého statistického úřadu volby.cz, jenž kolem 14.40 vypadl. Chyba nastala u externího dodavatele, zpracování však pokračovalo normálně.

Předpokládá se, že konečné výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny by měly být známy kolem 16. hodiny. Hlasování skončilo ve 14 hodin, voliči se rozhodovali mezi 31 partajemi, jejichž zástupci se mají podílet na vládě. Průzkumy ukázaly, že v dolní komoře by mělo mít zastoupení nejméně osm stran, o jednu více než dosud.

