Čtyři tisíce účastníků letos míří na 36. ročník festivalu šachu a her v Pardubicích

V Pardubicích ve čtvrtek začíná 36. ročních festivalu šachu a her Czech Open. Až do 3. srpna se tam utká okolo čtyř tisíc hráčů z téměř celého světa, letos navíc dorazí rekordní počet šachových družstev. Kromě královské hry se přihlášení soutěžící utkají například také v dámě, scrabble, piškvorkách, skládání rubikovy kostky nebo v hospodském kvízu, zjistil Český rozhlas Pardubice. Pardubice 5:00 17. července 2025

„Letos připravujeme již třicátý šestý ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open uskuteční se od 17. července až do 3. srpna, bude se konat letos v Ideonu,“ říká ředitel Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open v Pardubicích Jan Mazuch. Letos je přihlášený podobný počet hráčů jako loni, přibližně 4000. Soutěžících v šachu bude ale tentokrát víc.

„Očekáváme letos, že velmistrovský turnaj Pardubice Open se dostane alespoň částečně na předcovidovou úroveň. Bude slabší účast hráčů bývalého Sovětského svazu, ale budou tady silní hráči ze Slovenska, bude tady Anton Korobov z Ukrajiny, dvojnásobný vítěz, Sipan, dvojnásobný vítěz. Takže ta úroveň by měla jít nahoru a jinak rekordní účast bude v turnaji družstev, což je otevřené mistrovství České republiky, kde již bude startovat přes 170 účastníků,“ doplňuje Mazuch.

Na Czech Open se lidé utkají také v dámě, bridgi, piškvorkách, sudoku, scrabble, skládání Rubikovy kostky, hospodském kvízu atd. A přijedou téměř z celého světa.

„Co se týká zemí, kromě Austrálie přijedu ze všech světadílů. Největší účast samozřejmě budou čeští hráči, pak ty okolní země Německo, Polsko, Slovensko, z těch exotických destinací Jižní Korea nebo Izrael, samozřejmě Spojené státy americké, Kuba, Tádžikistán, Kazachstán, Čína, Jihoafrická republika, Egypt. Takže zastoupení bude široké,“ láká na akci zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.

Všechny věkové kategorie

Mezi účastníky budou děti i senioři. Podle zástupce ředitele Laušmana zvláště u šachu nehraje roli ani věk, ani pohlaví.

„Když vezmu ten největší věkový rozdíl, tak nejmladší účastník je ročník 2019, to znamená šestiletý chlapec a nejstaršímu účastníkovi bude necelých 90 let, mám pocit, že 88 let. Takže věkový rozdíl přes 80 let mezi nejmladším a nejstarším účastníkem. Skvělé je to, že nemusíme řešit gender, všichni hrají pohromadě, protože to není fyzicky náročný sport, tak jako třeba v atletice těžko můžou ženy soutěžit s muži. Je pravda, že mužů je více než žen, zhruba 80 % účastníků jsou muži, 20 % jsou ženy,“ uzavírá Laušman.