Oznamuji rezignaci, vzkázal Čuba do Senátu. Funkci složí prý kvůli 'tlakům' a 'nepříjemným útokům'

Senátor Strany práv občanů František Čuba v horní komoře rezignuje na svou funkci. Oznámil to v dopise, který ve čtvrtek při schůzi v Senátu přečetl senátor Ivo Valenta (za Soukromníky). V Senátu se Čuba neukázal už rok a půl, rezignaci mu zkraje roku kvůli pokračující absenci doporučil předseda horní komory Milan Štěch z ČSSD. Aktualizujeme Praha 15:20 15. 2. 2018 (Aktualizováno: 15:46 15. 2. 2018)

„Tímto oznamuji, že jsem se rozhodl rezignovat na pozici senátora,“ vzal si na půdě Senátu slovo senátor Valenta a začal předčítat z dopisu od Čuby.

„V posledních měsících jsem totiž nejen já, ale především mí příbuzní a přátelé, vystaveni silnému tlaku a čelí nepříjemným útokům,“ zdůvodnil rezignaci zlínský senátor. Čuba dále uvedl, že se rozhodl věnovat rodině, dál chce pracovat i jako poradce prezidenta Miloše Zemana.

Celé prohlášení Františka Čuby si můžete přečíst ZDE:

K rezignaci kvůli pokračující absenci vyzval už dříve Františka Čubu předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Počátkem roku mu to doporučil v dopise vzhledem k tomu, že senátor SPO ze Zlínska se v horní komoře neukázal už rok a půl.

A zde i vyjádření Klubu nezávislých senátorů. pic.twitter.com/ollNq0mKYw — Janetta Roubková (@janetta_r) 15. února 2018

Původně se přitom Čuba chtěl do Senátu vrátit v březnu. Serveru iROZHLAS.cz to řekl senátor a podnikatel Ivo Valenta (za Soukromníky), jehož nadaci pro studenty posílá Čuba od poloviny loňského roku senátorský plat. „Pan docent vyslal signál, že v březnu by už přišel. Teď v únoru to ještě není úplně pravděpodobné,“ uvedl.

Čubův asistent Milan Frnka navíc dlouhodobě tvrdil, že senátor se sice nemůže prozatím zúčastňovat jednání v Praze, v regionální kanceláři je prý ale každý den. Úřaduje tam zhruba od devíti ráno do jedné hodiny odpoledne a zabývá se podněty občanů ze svého obvodu.

