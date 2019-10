V Česku roste zájem o vánoční cukroví od profesionálů, letos si ale domácnosti opět připlatí

Kdo nechce předvánoční čas prostát v kuchyni a u trouby, už může objednávat vánoční cukroví. Pekárny a cukrárny začaly přijímat objednávky na letošní Vánoce. Domácnosti ale musí počítat s tím, že si letos za výrobky z rukou profesionálů opět připlatí. Hlavně kvůli dražším energiím i surovinám. Trend rychle rostoucího zájmu o hotové cukroví potvrzuje i Svaz pekařů a cukrářů. Praha 8:55 17. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cukroví k prodeji před Vánoci pečou profesionálové i domácí cukrářky. (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

V troubě pražské cukrárny Sweetlife se zatím pečou dorty, muffiny nebo třeba věnečky. Koncem týdne ale v ní budou plné plechy vánočního cukroví - třeba perníčků nebo lineckého pečiva. Už teď majitelce cukrárny přišlo deset objednávek. Celkem loni napekla 200 kilo cukroví a počítá s tím, že letos ho bude stejně, říká Alena Foster.

„Od jednoho kila až po tři kila, rodiny většinou berou ty tři kila. Pak jsou samozřejmě firemní objednávky a to jsou i desítky kil,“ popisuje Foster.

Ceny vánočního cukroví ale Alena Foster v porovnání s loňskem musela zvýšit. A to o 100 korun na kilo. Krabice několika druhů cukroví tak přijde 750 korun.

„Museli jsme určitě zdražit, v podstatě všechny energie šly nahoru - plyn, voda, samozřejmě suroviny, máslo, cukr. Děláme z kvalitních surovin a jejich ceny šly nahoru, takže jsme zdražily,“ vysvětluje majitelka.

Stovky kil

V této cukrárně si zákazníci můžou objednávat vánoční pečivo nejpozději do konce listopadu. Na pečení stovek kilogramů cukroví se připravuje i Merhautovo pekařství, které dodává cukroví třeba do Billy, Alberta nebo na Rohlík.cz. Objednat si linecká kolečka, rohlíčky nebo třeba perníčky budou moct zákazníci ale i po internetu, říká Monika Maroši, vedoucí obchodního oddělení.

„V listopadu otevřeme jako každý rok také náš e-shop, kde prodáváme pouze vánoční produkty, které si lze objednávat od prvního listopadu do druhého prosince. Ceny zůstanou stejné jako v loňském roce,“ doplňuje Maroši.

Pečení vánočního cukroví je ale každým rokem i příležitostí k přivýdělku pro mnoho domácích cukrářek. Už druhým rokem si tak přilepšuje i 29letá Kamila Chvátalová z Českých Budějovic. Letos počítá s tím, že napeče 50 kilogramů vánočního cukroví. Na bezmála polovinu má objednávky už teď.

„Musím říct, že to peču ve všech volných chvílích, co budu mít. Předpokládám, že nejpozději v půlce listopadu se musí začít něco napékat, třeba perníčky aby změkly. Pomáhá mi můj přítel i maminka, takže se to všechno určitě stihne.

I Kamila ale od loňska zvedla ceny - a to o 200 korun za kilo. Třeba kvůli nedostatku ořechů. Podobně jako tato vyučená cukrářka nabízí své výtvory desítky žen po celé republice. Jejich ceny se pohybují nejčastěji mezi 350 a pěti sty korunami za kilo.

Podle Svazu pekařů a cukrářů roste každým rokem zájem o cukroví z rukou profesionálů. Mezi nejoblíbenější druhy patří linecké rohlíčky, vosí hnízda, ořechové pracny nebo třeba rumové kuličky.