Čunek odmítl Zemanovi zaplatit cestu na Zlínsko, prezident ji zrušil. 'O peníze nejde,' tvrdí mluvčí

Prezident Miloš Zeman zrušil plánovanou listopadovou cestu do Zlínského kraje. Důvodem má být to, že hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL odmítl hradní delegaci proplatit víc než 30 tisíc korun, informuje server Aktuálně.cz. Zeman místo do Zlína zamíří do Olomouce. Zlín 8:12 13. října 2017

„Takovou částku nedáváme každému, je to významné. Považoval jsem to za velký benefit, ale zkrátka mi oznámili, že do našeho kraje tedy nepojedou,“ řekl zlínský hejtman Čunek.

Prezidentovi oznámil, že kraj delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun.

„O peníze v zásadě nejde. Jde o hrozně trapné a mediálně vděčné kopání do kotníku. V Olomouckém kraji bude fajn.“ Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta)

O zrušení návštěvy pak informoval hejtmana Hrad v dopise před dvěma týdny. Zeman už na začátku května řekl, že není nakloněn tomu, aby jeho kancelář na cesty do krajů přispívala. Pokud by se měl doprošovat, nejel by prý nikam.

V Olomouci bude fajn

Hrad teď ale tvrdí, že krajská návštěva nebyla zrušena a že prezident místo Zlínského kraje zavítá do Olomouckého. „O peníze v zásadě nejde. Jde o hrozně trapné a mediálně vděčné kopání do kotníku. V Olomouckém kraji bude fajn,“ sdělil Aktuálne.cz Jiří Ovčáček.

Návštěvy Miloše Zemana v krajích stály od jeho zvolení v roce 2013 krajské samosprávy téměř 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce, na jejichž bedrech je zajištění tribun a ozvučení pro setkání s veřejností.

Čunek by byl nejspíš prvním hejtmanem, který odmítl náklady za prezidentskou cestu zaplatit. Proti financování prezidentových cest z krajských rozpočtů vystupoval už dříve tento rok. Stejná věc vadí i libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi z hnutí STAN.

„Je to zvyklost, která vznikla už za pana prezidenta (Václava) Havla. Za pana prezidenta (Václava) Klause už byly návštěvy častější a ty náklady také vždycky platily kraje. Já pevně věřím, že po prezidentské volbě s novým prezidentem, ať už to bude kdokoliv, dojdeme k nějaké dohodě, jak by se na návštěvách mohla finančně podílet kancelář prezidenta republiky, která má vlastní rozpočtovou položku,“ řekl v květnu Půta.

Náklady na cesty jako součást kampaně?

Server iROZHLAS.cz už v sprnu informoval o tom, že podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí by měl prezident náklady na setkání občany v krajích počítat do nákladů na volební kampaň.

Jako bezúplatné plnění by se tak před volbami měly zahrnout do Zemanova volebního limitu. Hrad to však od začátku odmítá. „Jde o pokus zasáhnout do jednoznačných povinností přímo zvoleného prezidenta republiky. Tento úřad bezesporu vede kampaň proti současnému prezidentu republiky ve prospěch skupiny protikandidátů,“ vyjádřil se hradní mluvčí Ovčáček.

K výjezdům do krajů se prezident vyjádřil i v rozhovoru pro Radiožurnál letos v červenci: