Čunek: Působení Jurečky ve vládě neodpovídá lidovecké politice. Z postu předsedy by měl odstoupit

Před širším vedením KDU-ČSL, které se sejde v pátek na celostátní konferenci, stojí dvě základní dilemata – zda uspořádat volební sjezd na jaře, nebo na podzim a jestli vyměnit, nebo podržet svého předsedu. „Sjezd by měl zůstat na podzim, ale myslím si, že Marian Jurečka by měl odstoupit coby předseda a nechat věcem volný průběh,“ říká pro Český rozhlas Plus senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Praha 19:49 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

„V situaci, jaká je teď, vyjednává s předsedou vlády sám o sobě. To není ani ideální, ani objektivní,“ domnívá se. Pokud by ke změně na postu předsedy došlo, situace by se podle něj uklidnila a dalo by se dále vyjednávat o Jurečkově působení ve vládě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je senátor Jiří Čunek

„Kdyby se to stalo, tak se uvolní některé další pochody. Vládní působení by byl další krok, o kterém by se jednalo, ale už by to nebylo tak, že on jedná sám o sobě,“ popisuje.

V případě uvolnění předsednického postu by pro stranu byla důležitá otázka, kdo Mariana Jurečku nahradí, jestli by šlo o prvního místopředsedu Jana Bartoška, nebo by si členové zvolili jiného představitele.

„V každé straně máte lídra a pak nejužší vedení, to znamená předsednictvo. A to má největší politickou odpovědnost,“ vysvětluje Čunek. Změna předsedy by proto stranu neměla příliš ovlivnit ani vzhledem k volbám, které ji čekají.

„Nic ze závažných věcí nemohl Jurečka rozhodnout sám a kdokoliv, kdo by teď nastoupil, tak už s evropskými volbami nic neudělá,“ dodává. „Faktem ale je, že ani jedno řešení není nejlepší, nebo nejhorší, obě mají své pro a proti.“

Zástupci KDU-ČSL ze tří krajů chtějí přesunout volební sjezd na jaro. Většina chce zachovat podzimní termín Číst článek

Kromě voleb do Evropského parlamentu budou pro stranu důležité ještě krajské volby. Ani ty by ale neměly být diskusemi kolem předsedy ovlivněny. „Každý kraj má své vedení, které s vedením v Praze vůbec nesouvisí, a zastupitelé si o kraji rozhodují autonomně,“ upozorňuje Čunek.

Zvýšení byrokracie a nespravedlnost

KDU-ČSL se s problémy potýká dlouhodobě. „Nejde jenom o záležitost s večírkem, ale také o to, že strana dlouhodobě klesá v preferencích. To vidí všichni. Druhá věc je, že já jako člen této strany mám úplně jiný názor právě na působení Mariana Jurečky,“ uvádí.

Jeho angažovanost ve vládě totiž podle Čunka neodpovídá představě lidovecké politiky. Hlavní problém vidí ve zrušení superhrubé mzdy, která zvýšila byrokratickou zátěž a vedla ke změnám ve velkém počtu zákonů.

„To zcela zaměstnalo celou vládu a nebyl čas dělat skutečně prorůstová opatření pro Českou republiku,“ kritizuje. „Jsem přesvědčen, že zrušení superhrubé mzdy je ve chvíli, kdy jde ekonomika dolů, ekonomicky naprosto špatný krok.“

Jurečka má kvůli večírku rezignovat, myslí si podle průzkumu více než polovina Čechů Číst článek

Zejména mu vadí nespravedlnost a snížení příjmů do státního rozpočtu. Chybu podle něj vidí i voliči, a proto straně klesají preference.

„Uděláte-li na začátku špatný krok, těžko potom budete vysvětlovat, že něco nejde. Základem filozofie vlády byla správná myšlenka zastavit růst dluhu České republiky, získávat více peněz, to znamená šetřit anebo vybírat větší daně,“ konstatuje. „Ale 140 miliard, které získávala ze superhrubé mzdy, teď nahradila maximálně 80 miliardami.“

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by straně mohly pomoct personální obměny a mladý vítr ve vedení. „To, jestli je někdo starší, nebo mladší, neurčuje, jaký má výkon. V politice naopak potřebujete zkušenost,“ nesouhlasí Čunek.

„Jestli si Hladík skutečně myslí, že tam musí být někdo mladý a ten vyhraje, tak by bylo asi nejlepší vybrat mezi modelkami pár hezkých dívek.“

Sám ovšem uznává, že strana neví, jaké voliče oslovuje a jestli to, co jim nabízí, může fungovat i dál. „Myslím, že to nevíme a že kvůli krokům, které se staly, jsme se vůbec nedokázali podepsat na politice vlády. Fatální zakopnutí bylo hned na samém začátku a teď je provází. Lidé to zřejmě dobře viděli, a proto nám padají preference,“ uzavírá.

Více podrobností o situaci v KDU-ČSL, fungování koalice Spolu nebo výhledech na volební strategie si můžete poslechnout v záznamu celého rozhovoru výše.