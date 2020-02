Univerzity odmítají kvůli koronaviru poskytovat karanténu studentům z Číny. Starat se mají hygienici

Předseda konference rektorů Petr Sklenička bude ještě ve čtvrtek jednat s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou.

„Budu požadovat, aby se o studenty, kteří hodlají přijet, postarala hygienická služba. Nemáme tady vyškolené lidi, nevíme tady, jaký režim by měly mít ty pokoje, nemáme ani lidi, kteří by byli ochotní obsluhovat studenty, kteří by byli minimálně 14 dní v karanténě,“ řekl Radiožurnálu Sklenička.

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček navíc vydal příkaz, kterým škola odmítá všechny čínské studenty, kteří přijeli do Česka po 25. lednu. Tito studenti vůbec nesmějí nastoupit ke studiu v letním semestru.

Podobné nařízení se týká také zaměstnanců ČVUT. Pokud se z Číny vrátili po 15. lednu tohoto roku, nemají po dobu 14 dnů navštěvovat prostory univerzity – tedy ani menzy, studovny nebo knihovny. Stejné nařízení platí i pro studenty a třetí osoby.

Škola také okamžitě zrušila veškeré cesty do Číny organizované ČVUT. Vyjádření univerzity Radiožurnál zjišťuje.

Nový typ koronaviru se začal šířit z jedenáctimilionového čínského města Wu-chan. Z 565 obětí choroby zemřelo 564 lidí v Číně a jeden člověk na Filipínách. Mezi nakaženými připadá podle Světové zdravotnické organizace 80 procent případů nakažených na čínskou provincii Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí, a 99 procent na Čínu.

V Evropě se nákaza potvrdila v Německu, Velké Británii, Francii, Finsku, Itálii, Španělsku, Švédsku a Belgii. Dva případy oznámilo Rusko, nemocní jsou z asijské části země. V Česku se zatím nákaza nepotvrdila.