‚Nejsme hrozbou.‘ Referentka z ČVUT zavádějícím mailem způsobila protest ruských studentů

Několik desítek studentů Českého vysokého učení technického z Ruska a Běloruska se v úterý sešlo před budovou Národní technické knihovny. Protestem upozorňovali vedení univerzity kvůli uniklé komunikaci studijní referentky. Ta informovala několik uchazečů o studium, že je na základě národnosti fakulta nepřijme, stávajícím studentům měla studium přerušit. Server iROZHLAS.cz následně zjistil, že komunikace referentky byla zavádějící a nepřesná. Praha 15:06 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masha, studentka Fakulty architektury z ruské Ťumeně | Foto: Timon Láska | Zdroj: iROZHLAS.cz

Studentka Fakulty architektury Masha s nervózním úsměvem postává před budovou Národní technické knihovny v areálu kampusu ČVUT. Před sebou drží nápis „Nejsem hrozbou pro Česko“, přes rameno ji visí vlajka Ruska bez červeného pruhu - symbol, kterým Rusové vyjadřují nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu a vládou Vladimira Putina.

Masha pochází ze sibiřské Ťumeně. Dochází na fakultu architektury už šestým rokem, po krátkodobém přerušení studia chce příští rok dokončit bakalářské studium. Před budovou stojí, protože se obává, že o možnost dostudovat momentálně přijde.

„Nejsme vaší hrozbou, měli jsme k útěku z našich států důvody. Máme své cíle a ambice, chceme vytvářet, ne ničit. Dovolte nám to,“ vzkazuje škole studentka. Tak jako ostatní před budovou Mashu rozlítila zpráva o odmítnutí uchazeče kvůli ruské národnosti.

‚Ruská agrese se musí zastavit‘

Autorkou zamítavých e-mailů, které od pondělí kolovaly po Instagramu, je referentka studijního oddělení Fakulty informačních technologií Ivana Dolejšová, příjemkyní uchazečka Julia, která přijetí zprávy redakci potvrdila.

„Podle nařízení Evropské unie zřejmě nebudeme smět přijmout uchazeče z Ruské federace a Běloruska na technické obory vysokých škol,“ stojí v mailu. Dolejšová v něm také píše, že rektorát ČVUT vydá konečné rozhodnutí během týdne.

Dopis Ivany Dolejšové uchazečce o studium na Fakultě informačních technologií ČVUT | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Další konverzaci s Dolejšovou zveřejnil účet Pozor! Brno, sdružující rusky mluvící komunitu v Česku. Referentka v něm adresátovi oznamuje, že Rusy a Bělorusy, kteří již na škole studují, nechají dokončit akademický rok. Následně jim škola údajně má studium přerušit.

„Je mi těch studentů líto, ale ruská agrese se musí zastavit všemi způsoby,“ píše Dolejšová.

Komunikace referentky Dolejšové s uchazečem o studium | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Individuální posudky

Referentka ale, jak zjistil server iROZHLAS.cz, předávala nepřesné a zavádějící informace. Ze zveřejněných e-mailů Dolejšové vyplývá, že instituce nebude přijímat žádné uchazeče z Ruska a Běloruska. O kritériích, které stanovila zpráva Finančního analytického úřadu, není v komunikaci ani zmínka.

OVĚŘOVNA: Nepřijali mi dítě do školky kvůli Ukrajincům, tvrdí rodič. Zápis však ještě neprobíhá Číst článek

Zpráva zmíněného úřadu reaguje na problematiku studia určitých oborů, které úřad označil jako potenciálně rizikové. Listina problematických oborů, kterou úřad zveřejnil, zahrnuje ryze technické obory. Mezi nimi i komunikační a informační technologie, jejichž vzdělání Fakulta informačních technologií poskytuje.

Úřad ale zdůrazňuje, že stanovisko každého studenta je nutné posuzovat individuálně, a zákaz studia či jeho přerušení se nebude týkat každého - bakalářského studia se týkat nemá vůbec.

„Zákaz přímého či nepřímého poskytnutí technické pomoci v oblasti vysokoškolského vzdělávání je relevantní od magisterského stupně studia,“ uvádí zpráva.

V době, kdy Dolejšová s uchazečem komunikovala, navíc ČVUT žádné oficiální stanovisko k odebrání možnosti studia určitých oborů na univerzitě Rusům a Bělorusům nezveřejnila.

Bez směrnice

To serveru iROZHLAS.cz potvrdila i zaměstnankyně Odboru PR a marketingu rektorátu univerzity Kateřina Veselá. „Toto téma se nejen na ČVUT, ale i na jiných univerzitách v současné době řeší - a na ČVUT žádné rozhodnutí nepadlo, ani nebyla vydána žádná směrnice,“ uvedla Veselá.

Evropská komise navrhla nové protiruské sankce. Týkají se dovozu ropy i odpojení tří bank od Swiftu Číst článek

„Velmi obecně se jedná o doporučení Unie a ministerstva školství všem univerzitám. Téma je nyní projednáváno v rámci orgánů univerzity,“ popsala Veselá.

K zveřejněné komunikaci Dolejšové se postavila odmítavě. „Jedná se sice o autentické, avšak irelevantní a nesprávně formulované odpovědi referentky studijního oddělení jedné z fakult,“ napsala Veselá ke zveřejněným e-mailům.

O problematice přijímání studentů z Ruska a Běloruska na některé obory a prodlužování víz těm stávajícím se mluví od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Zástupci vysokých škol a ministerstev školství, průmyslu a obchodu, financí a zmíněného Finančního analytického úřadu se setkali minulý týden. Řešili postup škol vůči přijímání nových studentů z Ruska a Běloruska.

Snaha vyjít vstříc

Úřad pro server Seznam Zprávy osvětlil, že stanovisko vůči vysokoškolákům z Ruska a Běloruska musí oznámit všechny tuzemské univerzity.

Rizikové obory podle Finančního analytického úřadu biotechnologie

elektrotechnika

energetika

energie a paliva

fyzika

chemie a biochemie

informační a komunikační technologie

inženýrství

jaderné obory (včetně např. jaderné chemie, jaderných technologií)

kosmonautika

letectví

nanotechnologie a nanomateriály

procesní inženýrství

strojírenství

technologie materiálů

Na proběhlý webinář Ministerstva školství se odkazuje i PR manažerka Fakulty informačních technologií Ivana Macnarová, která serveru iROZHLAS.cz postup Dolejšové obhajovala.

„Zazněly zde informace o přijatých vízových restrikcích a sankcích vůči občanům z Ruska a Běloruska. Paní referentka se ve své komunikaci snažila maximálně vyjít vstříc a podat co nejúplnější informace o dané situaci,“ uvedla Macnarová.

Podle ní referentka odkazovala na nařízení Rady Evropské unie a Evropského společenství.

Tato nařízení ale školám účast ruských a běloruských studentů na výuce potenciálně rizikových oborů přímo nezakazuje. Kompetenci jakéhokoliv omezování nechává plně v rukou členských států.

Server iROZHLAS.cz opakovaně zkoušel referentku Dolejšovou kontaktovat, ani na jednu urgenci však neodpověděla.

Protest jako reakce

Zprávy se v pondělí rozšířily a mnoho Rusů a Bělorusů je v šoku sdílelo, převážně na Instagramu. Studenti ČVUT následně svolali protest, který se odehrál v úterý před budovou Národní technické knihovny. Ve stejnou dobu se ve vedlejší ulici konal veletrh univerzity. Poklidné demonstrace se zúčastnilo několik desítek studentů.

Studenti ČVUT z Ruska a Běloruska protestují před budovou Národní technické knihovny | Foto: Timon Láska | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přerušení studia ze strany ČVUT by pro Mashu, která si přivydělává jako DJ techna v pražských klubech, znamenalo odebrání víza a znemožnilo další pobyt v České republice. „Mám ke studiu i práci v oboru, navrhuji prostory pro české nemocnice. Ale podmínkou je, že při ní musím studovat. Víza mám studentská, takže bych se musela vrátit do Ruska,“ popisuje studentka.

‚Je to diskriminace‘

Politicky aktivní Masha se v roce 2020 účastnila demonstrací proti zatčení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, aktivně se účastní setkání na podporu Ukrajiny a to včetně dubnového protestu ruskojazyčné komunity v Praze proti válce a Putinovi.

Účast na těchto demonstracích by ji kvůli nové schválenému zákonu o šíření lživých zpráv po případné deportaci do Ruska vystavila hrozbě 15 rokům ve vězení. „Nový zákon o dezinformacích nás staví do nebezpečí. Když nazveme válku válkou, můžou nás v Rusku zavřít,“ uvedla Masha.

Údajné rozhodnutí ČVUT označila za nepochopitelné. „Je to diskriminace. Nemá to nic společného s protiválečným postojem. Represe proti Rusům, kteří jsou proti válce, jsou naprosto nesmyslné,“ dodala studentka.

To si myslí i Rustam, student druhého ročníku Fakulty informačních technologií. Bojí se, že po případném návratu do Ruska by musel ihned narukovat do armády.

„V Rusku platí, že pokud nestuduješ, musíš do armády. Musel bych do války,“ uvádí Rustam. Zároveň se v Praze, kde žije přes pět let, zúčastnil několika protiválečných demonstracích. Podle vlastních slov by kvůli nim měl doma „problém.“