OBRAZEM: Pražské stavby od doby Karla IV. Nová výstava ukazuje modely budov starých přes 500 let

Jako svoje semestrální práce vytvořili zmenšené modely významných pražských budov z 15. století. Ty jsou vystavené a přístupné ve sklepě Betlémské kaple v Praze.

Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout model Staroměstské radnice, ale i budovy, které už dávno nestojí nebo je dokonce nikdy nedostavěli - jako například kostel Panny Marie Sněžné.

„Tady opravdu ideální představa kostela Panny Marie Sněžné. Kdyby tento kostel byl dostavěn, jednalo by se ve své době o úžasnou věc,“ popisuje Vojtěch Dvořák z Fakulty architektury ČVUT asi nejvýraznější model na výstavě ve sklepě Betlémské kaple. „I v současné chvíli, když stojí jenom chór, když jdete na Můstku nebo Františkánskými zahradami, tak má stále nejvyšší klenbu v Praze.“

Všechny stavby jsou v měřítku 1:100. Model kostela Panny Marie Sněžné na stole má něco přes metr do délky. Pokud by ho tedy v 15. století dostavěli, byl by přes 100 metrů dlouhý. „Takže když si představíte sochu Jungmanna na Jungmannově náměstí, ten už by seděl uvnitř,“ usmívá se Dvořák.

Modely z dřevité lepenky jsou založené na informacích z archivů a knihoven, kterou architekti z ČVUT pečlivě konzultovali s archeology z Akademie věd a Národním památkovým ústavem.

A v čem byla práce na projektu přínosná studentům architektury? „Jako budoucí architekti by měli mít představu o tom, co a jak vypadalo, a hlavně možnost si něco, co je ve 2D ploše, přenést do 3D,“ uzavírá Vojtěch Dvořák.