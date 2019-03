CVVM: Zájem o volby do Evropského parlamentu roste, v únoru by s náskokem vyhrálo hnutí ANO

Ve volbách do Evropského parlamentu by nyní nejvíce Čechů volilo hnutí ANO, které má podporu 26 procent možných voličů. Druhá ODS má podporu 16 procent a Piráti 11,5 procenta. K urnám podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění dorazí asi 28 procent českých voličů. Před pěti lety přitom do europarlamentu volilo jen 18 procent lidí.

