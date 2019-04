CVVM: Největší podporu má před eurovolbami ANO. Voliče zajímá především migrace

Před květnovými volbami do Evropského parlamentu má největší podporu hnutí ANO, hlas mu chce dát 28 procent voličů. Preference ODS dosáhly v dubnu podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 12 procent, Pirátů 10,5 procenta a komunistů deset procent. Sociální demokraty by volilo 8,5 procenta lidí. Podpora SPD, koalice Starostů (STAN) s TOP 09 i lidovců se pohybuje kolem pěti procent. Praha 18:34 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před květnovými volbami do Evropského parlamentu má největší podporu hnutí ANO s 28 procenty hlasů. | Zdroj: CVVM

Jedno procento dotázaných si vybralo Demokratickou stranu zelených (DSZ), ostatní kandidující strany zatím přesvědčily jen minimum voličů. Přibližně deset procent respondentů, kteří pravděpodobně dorazí k volbám, ale zatím neví, komu dají svůj hlas.

Zveřejněné voličské preference nejsou podle CVVM předpovědí výsledků hlasování, nelze je přímo srovnávat s reálným volebním výsledkem a ani pomocí nich nelze odhadovat pravděpodobnost vstupu do Evropského parlamentu či počet získaných mandátů. Poskytují pouze informaci o rozložení voličské podpory, uvedli analytici.

Pokud by se konaly volby do europarlamentu v dubnu, byla by volební účast 27 procent. Při minulých volbách v květnu 2014 využilo svého práva vybrat si europoslance 18,2 procenta Čechů.

Z hlediska témat důležitých pro rozhodování u voleb převládá mezi respondenty důraz na domácí témata (35 procent) oproti tématům týkajícím se EU (deset procent). Nejčastěji zmiňovaným tématem jsou běženci a migrace (15 procent).

Další účastníci průzkumu uváděli například hájení národních zájmů, situaci kolem brexitu, životní prostředí či kvalitu potravin.

27procentní podíl odpovědí „nevím“ a tematická roztříštěnost podle autorů průzkumu naznačují, že potenciální voliči zatím v předvolební kampani nezaznamenali žádné jednotící téma.