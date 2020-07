CVVM: V červnu posílila ČSSD, ANO mírně ztratilo. Do sněmovny by se nedostala TOP 09, lidovci i SPD

Hnutí ANO zaznamenalo lehký pokles, významně naopak posílila ČSSD. Takové jsou závěry volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění, který se skládá z dat sesbíraných během června. Strana premiéra Andreje Babiše by ve volbách získala 29 procent, podle dříve zveřejněného modelu Kantar CZ se ale drží na 32 procentech. Sociální demokraté se vyšplhali na 13 procent. Méně hlasů by od voličů získala KDU-ČSL. Praha 18:29 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokles podpory vládního hnutí ANO podle CVVM nemusí znamenat statisticky významný trend a nevypovídá tak o faktické ztrátě voličského zájmu. Případné změny rozložení sil na politické scéně tak ukážou až následující měření.

S velkým odstupem je hnutí ANO následované ODS se 14 procenty hlasů, Piráty s 13,5 procenty hlasů a ČSSD. Ta se přitom podle březnového průzkumu CVVM pohybovala na mezi osmi a devíti procenty. Jak ale statistici upozorňují, posílení sociální demokracie může ve skutečnosti představovat jen statistický výkyv.

U STAN, KDU-ČSL, TOP 09, i SPD nelze spolehlivě určit, zda by se vůbec dostala do sněmovny. Sněmovních voleb by se v červnu podle vlastního vyjádření zúčastnilo 61 procent voličů. Pět procent potenciálních voličů se nemohlo rozhodnout, zda by do volebních místností v daném termínu přišlo.

Průzkum provádělo CVVM mezi 20. červnem a 2. červencem 2020 na vzorku 1013 obyvatel České republiky ve věku od 15 let. Do názoru účastníků průzkumu se tak mohla plně promítnout koronavirová krize a kroky, k nimž se ve spojitosti s ní uchýlila vláda.

První případy nákazy se v Česku objevily 1. března a nouzový stav byl vyhlášen 12. března. Vláda následně zavedla například zákazy vstupů do některých obchodů a zařízení, volného pohybu a cestování do ciziny. Čelila ale i kritice, například kvůli nedostatku zdravotnických pomůcek.